Simona Cavallari, la malattia terribile che l’ha colpita: il racconto dell’attrice, cosa l’ha aiutata a guarire

Mentre tutti conosciamo la bella attrice italiana, Simona Cavallari, per aver preso parte a numerosi film di successo e fiction, non sono in tanti a sapere della terribile malattia che l’ha colpita. Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamo insieme quale è stato il male che ha afflitto Simona Cavallari.

La depressione che ha colpito Simona Cavallari

Siamo spesso portati a pensare che le persone di successo siano sempre felici e invulnerabili, mentre a quanto pare, non è affatto così: la sensibilità e la sofferenza possono riguardare tutti e lo dimostra la vicenda di Simona Cavallari, bellissima attrice di successo, entrata in depressione dopo la fine della relazione con Daniele Silvestri, che è durata 9 anni.

Fu il cantante a lasciarla, nonostante lei fosse ancora molto innamorata e ritenesse che lottando duro avrebbero salvato la loro storia; ma non è stato così, e tempo dopo l’attrice ha fatto fa mea culpa per non aver saputo affrontare le difficoltà e per averle sottovalutate.

La fine della storia d’amore con Daniele Silvestri

La relazione tra Simona Cavallari e Daniele Silvestri è durata dal 2000 al 2009 e ha dato alla luce due figli.

Durante svariate interviste, lei si era detta delusa dal comportamento di Silvestri, che l’avrebbe lasciata proprio in un momento delicato della sua vita: si è ritrovata sola, a 30 anni, con due figli nati entrambi a poco tempo di distanza l’uno dall’altro, con parto cesareo.

La depressione non è tardata ad arrivare anche a causa delle complicanze legate agli interventi e segnando negativamente la relazione tra i due, che hanno smesso di comunicare. La Cavallari ha raccontato che durante questo complicato percorso non si è sentita sostenuta dal compagno, e ha dovuto affrontare un dolore che era sia fisico sia psicologico, da sola.

Simona Cavallari: una relazione deleteria e il nuovo amore

Durante la relazione con Daniele Silvestri, l’attrice ha raccontato di essersi sentita spesso sola e inascoltata, mentre il cantante non ha mai dichiarato nulla in merito alla fine della storia.



Dopo la fine con Silvestri, Simona Cavallari ha avuto una relazione con Roberto Libertini, che nel 2011 le ha dato il terzo figlio, Levon Axel, ma conclusasi dopo due anni, nel 2013.

Nel 2019 l’attrice ha scelto di rendere pubblica la storia d’amore con l’imprenditore romano Giovannino Glorio, anche lui padre di 3 figli, il quale sembra renderla davvero felice.

Sono infatti numerose le foto che sui social li ritraggono felici, insieme.