Ludovica Valli svela il sesso del bebé e lo fa con un video da valle di lacrime: una grandissima emozione

Finalmente, Ludovica Valli ha dato alle sue follower la risposta che si aspettavano da tanto tempo. Con un video meraviglioso e molto creativo, l’influencer ha mostrato alle sue fan ed ai suoi fan il sesso del bebé che aspetta dal compagno Gianmaria Di Gregorio.

Ludovica Valli, svelato il sesso del bebé: l’annuncio alle follower

Lo scorso 7 agosto Ludovica Valli aveva annunciato di essere di nuovo incinta. Aveva anche raccontato di quanto per lei erano stati mesi poco facili: “Quante cose vorrei dirvi, quante cose vorrei raccontarvi … magari un giorno troverò il coraggio di parlarvene e spiegarvi di più!

Direte voi “cosa dovrai mai dirci se non che arriverà un fratellino/sorellina per Anastasia?” (…) Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo”.

Ludovica Valli è di nuovo incinta: il racconto sulla gravidanza

A quanto pare la sua seconda gravidanza, come la prima, era stata tanto cercata quanto un percorso doloroso: “Tutti i bambini sono un miracolo è vero, sono un dono di Dio … sono speciali.

Per me Anastasia e bebé2 in arrivo sono veramente MOLTO speciali. Sono speciali per ciò che hanno affrontato prima di venire al mondo. Il destino ha voluto facessero più o meno lo stesso percorso “per arrivare”. Credo nel destino, credo agli eventi incredibili, credo nei risultati insperati”.

Ora, Ludovica Valli è felice di poter annunciare di diventare mamma di un maschietto: dopo l’esperienza di una figlia femmina, ora Ludovica Valli diventerà mamma di un piccolo principino di casa.