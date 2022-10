Elenoire Ferruzzi sputa per terra quando passa Nikita Pelizon, Antonino ride: il degrado e il bullismo in diretta al GF Vip

Non si ha paura di cadere in basso, in questo Grande Fratello Vip. Mentre alcuni personaggi sembrano pronti a mettere in moto dinamiche positive e costruttive (e diventano solitamente quelli che finiscono nel mirino), altri non resistono al potere attrattivo del fondo del barile e sentono il bisogno di finirci con tutte le scarpe. Tra questi c’è anche Elenoire Ferruzzi che, dopo essersi innamorata senza essere corrisposta di vari elementi presenti in casa, essersi espressa in maniera negativa e inopportuna nei confronti di Marco Bellavia ed aver detto senza problemi che Nikita Pelizon porta iella, ora incide una nuova tacca sulla sua cintura della vergogna.

Elenoire Ferruzzi sputa per terra quando passa Nikita: la reazione di Spinalbese

Dopo la puntata di ieri sera, Elenoire Ferruzzi era decisamente infastidita. Il suo odio nei confronti di Nikita. È aumentato nel momento in cui quest’ultima, che dopo una settimana ha intuito che la Ferruzzi le sparlava dietro a ogni piè sospinto, l’ha nominata.

A quel punto, da vera lady, ha reagito con classe e, mentre era nella casa e parlava con Antonino Spinalbese, ha ignorato Nikita che passava davanti a loro e, anzi, quando le è rimasta alle spalle, ha sputato per terra in segno di sdegno.

Ma non è finita qui: Antonino Spinalbese, che è sfuggito allo sputo per miracolo trovandosi così vicino ad Elenoire, è scoppiato a ridere davanti al gesto della coinquilina. Reazioni che si commentano da sole, insomma.

Guarda il video: