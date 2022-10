Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, parte la bomba: lui uscirebbe con un ex Dama del trono over

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non starebbero affatto tornando insieme, anzi: lui si sarebbe avvicinato a una persona ben diversa dall'ex moglie.

Il gossip oggi ci fornisce un cross over inaspettato: l’Hunziker Gate trova un varco, entra nel multiverso e finisce negli studi di Uomini e Donne.

Se pensate che si tratti di due pianeti che non potranno mai collidere, sappiate che sono cose che possono succedere ogni qualche miliardo di anni (o più frequentemente, se c’è Maria De Filippi di mezzo).

Tomaso Trussardi irrompe a Uomini e Donne: cosa sta succedendo?

I fan non stavano più nella pelle, tutto sembrava essere ritornato alla normalità: le ormai numerose foto che ritraevano Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker insieme, accompagnate dalla ritornata presenza dell’anello di lui sul dito di lei e alla presenza di lui in orari notturni nell’appartamento dell’ex moglie, facevano intendere che le cose andassero di nuovo per il meglio.

Michelle Hunziker e Trussardi tornano insieme, ma lui detta le condizioni

Michelle Hunziker, faccia stupita davanti al gossip: che succede?

Le speranze dei fan avevano cominciato a vacillare qualche giorno fa, quando Michelle Hunziker, con l’ironia di sempre, aveva messo su Instagram un collage di espressioni stupite e incredule, con la captino: “Io che leggo i giornali in questi giorni”. Che stesse parlando dell’ipotesi della reunion o su una semplice indiscrezione, ovvero i celebri “termini e condizioni” imposti dall’ex marito con il ritorno di fiamma?

Adesso sarebbe Amedeo Venza a parlare: il socialità ed opinionista di gossip ha parlato infatti di un flirt di lui con un’ex Dama del trono over. Secondo alcuni si tratterebbe di Pamela Barretta, che di Amedeo Venza è anche amica. Lui, però, ha dato un’indizio che porta in un’altra direzione, ovvero: “È del centro sud e vi posso dire che il nome inizia per V”.