Elenoire Ferruzzi, urla e insulti dentro la Casa con gli autori del GF Vip: la Vip perde il controllo, momenti di caos

Durante la notte, al Grande Fratello, si scatena l’Elenoire Ferruzzi Show, ormai lo sappiamo.

La concorrente del Grande Fratello sembra essere pronta ad esplodere (o è già esplosa? Difficile dirlo) e, nel caso qualcuno non lo avesse capito finora, lo ha capito poche ore fa quando la Ferruzzi lo ha fatto sapere a gran voce a tutti e 800 i metri quadrati di Casa.

Alla fine di una scena che ha intimorito più di un concorrente Elenoire Ferruzzi avrebbe anche dichiarato quali sono le sue intenzioni nella Casa. E sembra che faccia davvero sul serio.

Elenoire Ferruzzi: gli sputi, gli insulti e gli attacchi a Nikita

Elenoire Ferruzzi è al centro di più di una polemica.

Da giorni impazzano richieste di una sua squalifica, per via di un comportamento che ha scandalizzato ed indignato molte persone: è diventato virale il video della Ferruzzi che, dopo aver visto passare Nikita davanti ai suoi occhi, decide di esprimere il suo disappunto nei confronti della ragazza sputando per terra.

Elenoire Ferruzzi vede passare Nikita e sputa per terra: il video

Oltre ad essere un gesto volgare e inopportuno, è sembrato a molti simbolo di bullismo tanto quanto lo furono le frasi e gli atteggiamenti detti contro Marco Bellavia.

Lo stesso Bellavia ha fatto la stessa considerazione via Twitter, scrivendo:” Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo…Sputare ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo (…) Dopo quel che ho visto voglio sbilanciarmi e consigliare #elenoireferruzzisqualificata. Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui…Elenoire ha anche detto: “Nikita porta sfiga”. Si torna indietro di 60 anni. Non ci siamo proprio”.

Elenoire Ferruzzi show: neanche gli autori del programma vengono risparmiati

L’Elenoire Ferruzzi show non si limita però alle performance anti-Nikita ma anche al singolare rapporto al limite dell’ossessivo che Elenoire Ferruzzi sembra creare con le persone da cui è attratta.

Un rapporto che finora sembra essere stato a senso unico, sia nei confronti di Luca Salatino, sia, come succede adesso, con Daniele Del Moro. Nessuno a quanto pare si può avvicinare a Daniele, che, secondo la Ferruzzi, è attratto da lei ma non lo dirà mai per non essere giudicato (per via della transessualità della donna, che secondo lei risulta essere un limite nel suo rapporto con gli uomini). La questione è precipitata nelle scorse ore quando la Ferruzzi ne ha parlato con gli autori in confessionale e pare non aver gradito quanto le hanno detto: “E allora ho travisato (su Daniele, ndr)?

Ma vaffanculo! Domani sono fuori, me ne vado via davvero. Non faccio come gli altri che dicono e non fanno”.