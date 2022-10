Oroscopo del mese di novembre di Paolo Fox: benvenuti nel mese dello Scorpione, ci saranno grandissimi cambiamenti

L’astrologo Paolo Fox presenta le sue previsioni per il mese di novembre 2022: sotto l’influenza del segno dello Scorpione, molti segni si troveranno davanti alla necessità di cambiamento e decisioni da prendere in urgenza.

Ariete

Il mese di novembre sarà particolarmente impegnativo dal punto di vista emotivo. I problemi sul lavoro non mancano ma la seconda metà del mese sarà tranquilla.

Toro

La chiave del successo è l’accettazione, non bisogna imporsi sugli altri ma coinvolgere tutti. Raggiungere il risultato finale è il vostro obiettivo, ma da soli non potete riuscirci

Gemelli

Non c’è mese in cui in amore siete fortunati, attualmente, i sentimenti no sono una vostra priorità.

A breve vedrete risultati sensazionali.

Cancro

Non c’è molto da dire, il mese di novembre sarà per voi un nuovo inizio, attenti però a tavola, sembra proprio che tornare in forma sia più difficile del previsto.

Leone

Comunicate con il partner, è l’unico modo per uscire dall’impasse attuale. Vi siete arenati all’interno di una questione di difficile risoluzione, a breve vedrete i primi problemi.

Vergine

Sarà un mese impegnativo da ogni punto di vista, ne uscirete più forti. Affidarvi al consiglio degli altri è l’unico modo per fare un po’ di chiarezza.

Bilancia

Non fatevi trascinare, seguite il progetto che vi eravate imposti e vedrete come per l’anno prossimo qualcosa si muoverà. Ci sono ancora dei punti da perfezionare ma la vetta non è lontana.

Scorpione

Non siete ancora pronti a decidere, le questioni importanti vanno ponderate con calma. Attenzione ai problemi, la prima metà del mese dovrete risolvere grattacapi importanti.

Sagittario

Novembre sarà per voi particolarmente impegnativo, avrete un gran da fare sia sul lavoro che in famiglia.

Cercate di delegare le questioni meno onerose e avrete risolto il problema.

Capricorno

La vostra famiglia sembra aver sempre bisogno del vostro aiuto ma, al momento è bene che pensiate a voi stessi. Dovete terminare i progetti lavorativi per tempo altrimenti non sarà più possibile tappare i buchi lasciati nel tempo.

Acquario

Non trascurate i vostri hobby, ci sono ancora delle creazioni che solo con l’aiuto delle vostre mani e un po’ di fantasia potrete terminare.

Pesci

Studiate perché a breve ci sarà una possibilità a cui non potete rinunciare. Sono in pochi quelli che capiscono il vostro stato d’animo.