Uomini e Donne, le cose si mettono male per Federico mentre Gemma va incontro a un momento meraviglioso

La puntata del 26 ottobre 2022 riserva molteplici novità al pubblico. In primis il triangolo Ida Platano, Riccardo e Alessandro sembra arrivare ad un punto di svolta. Il pubblico infatti era a conoscenza di una cena, ripresa dalle telecamere del programma tra Alessandro e Ida. Pertanto c’è tanta curiosità per conoscere come andranno le cose tra i due, il ragazzo infatti sembra voler uscire dal programma con la dama. Tornato sui suoi passi ha chiuso la storia nascente con Roberta poiché ha sentito di amare Ida. D’altro canto Roberta, amareggiata per l’accaduto sembra avere il cuore infranto, per l’ennesima volta, la dama, è stata messa in secondo piano sempre da Ida.

Non si può trascurare anche la reazione di Riccardo, il cavaliere dice infatti di provare molta noia nel vedere Ida con altri uomini anche se, non riesce più a vederla con gli occhi innamorati dello scorso anno. Il triangolo, sembra non avere mai una fine.

Uomini e Donne, Federico è in crisi

Per quanto riguarda il torno classico ci sono delle novità per i due tronisti omonimi Federico. Il primo avrebbe qualche dubbio su Noemi, nonostante la scorsa puntata sia scattato il bacio con la ragazza. Ancora, la bella Alice, dopo essersi dichiarata per l’altro Federico, sembra avere adesso qualche dubbio.

L’unica ad aver trovato l’amore, almeno in apparenza è Lavinia, che sembra stia facendo un percorso chiaro e lineare.

Per quanto riguarda L’ex corteggiatrice di Matteo, la ragazza non ha le idee ben chiare e le avances di Riccardo, interessato a lei dalla prima puntata non sembrano dispiacerle. Perlomeno, questo è quel che notano gli opinionisti che hanno anche pizzicato da alcune foto sui social, i due a cena insieme. Novità anche per Gemma, la dama, chiamata al centro dello studio, potrebbe avere più di un nuovo corteggiatore, questa notizia le rende molto felice, per lei, l’amore è amore ad ogni età.