Oroscopo di Paolo Fox del 28 ottobre 2022: tutti i segni e le previsioni

L’astrologo Paolo Fox e le sue previsioni per la giornata di venerdì 28 ottobre 2022.

Ariete

A fronte di un impegno relativo, il risultato sarà scadente e di irrilevante caratura. Cercate di impegnarvi di più al prossimo esame, altrimenti alcune teste potrebbero cadere.

Toro

La giornata non è delle migliori, gli impegni si susseguono uno dietro l’altro e nessuno sembra davvero soddisfare le vostre richieste.

Gemelli

Allentate la presa sul partner se non volete perderlo. Di recente siete stati molto gelosi e poco chiari, potrebbe rinfacciarvi la vostra incapacità nel prendere una decisione.

Cancro

Sarà una giornata all’insegna delle soddisfazioni.

Tutto quello che avete preparato fino ad oggi adesso avrà finalmente una soluzione concreta.

Leone

Non c’è modo di risolvere quel piccolo guaio che, a causa della vostra presunzione avete causato. State attenti alla tavola, avete preso quei kg di troppo che avevate perso.

Vergine

Cercate di passare più tempo all’aria aperta, vivrete un periodo difficile e non avrete modo di poterlo fare. Non fatevi trascinare dalla stanchezza, una soluzione ai problemi ci sarà sempre.

Bilancia

Al primo incidente avete mollato, questo non si addice al vostro temperamento.

Per raggiungere la vetta ci sono anche degli errori da fare che non possono non portare sulla retta via.

Scorpione

Chi voleva affossarvi è riuscito a farlo. I vostri impegni e i rivali hanno avuto al meglio. Adesso fermatevi a ricaricare le batterie e riprendetevi ciò che è vostro.

Sagittario

Non avete modo di dimostrare il lavoro svolto perché siete stati fin troppo ingenui a fidarvi degli altri. Chiudete la porta a coloro che si sono dimostrati ingiusti.

Capricorno

L’amore bussa alla vostra porta per l’ennesima volta, adesso sta a voi decidere se aprirla o continuare ad ignorarla.

Acquario

Stanchi come non mai volete solo continuare a riposare, godetevi qualche ora di completo relax da soli, magari immersi nella natura.

Pesci

L’intelligenza non vi manca è la volontà che a volte viene meno. Rivoluzionate la vostra routine.