Uomini e Donne, un corteggiatore è scomparso nel nulla: l’annuncio terrificante di Maria De Filippi

La puntata del 27 ottobre inizia dando ampio spazio alla promozione del nuovo libro dell’opinionista Tina. In seguito, verrà dedicato del tempo sia al trono classico che al torno over, senza dimenticare l’immancabile quartetto composto da Ida, Roberta, Alessandro e Riccardo con qualche parola spesa dal giovane Armando che difficilmente rimane in silenzio quando sono chiamati in causa loro quattro.

Un corteggiatore scompare nel nulla, mistero a Uomini e Donne

Maria deve fare un importante annuncio, Roberto non farà più parte del parterre maschile. L’uomo dopo aver iniziato una conoscenza sia con Gemma che con Silvia, ha contattato la redazione dicendo che non si sarebbe più presentato nel programma.

Entrambe le dame hanno confermato di aver sentito Roberto proprio il giorno prima di quest’annuncio e che lui non ha anticipato nulla di tutto ciò. Pertanto, Tina suggerisce a Gemma di chiamarlo per verificare cosa sia effettivamente successo. Intanto, viene dato spazio a Ida e Alessandro che si confrontano sulla loro esterna.

Ida Platano e Roberta di Padua, lite senza freni: “Ce l’ha d’oro”

Tra Ida e Roberta si infiamma una lite furibonda, le due dame si attaccano a vicenda, criticando il loro approccio con le conoscenze maschili.

Roberta lamenta la volontà di Ida di comportarsi da prima donna, atteggiamento che stona poi con i fatti dato che la Platano non fa altro che lamentarsi. Al contrario Ida lamenta che la rivale sembra uscire sempre e perennemente con i suoi ex, le due dame arrivano quasi alle mani, ma grazie al provvidenziale intervento di Maria, si riescono a calmare le acque e si va avanti con le altre coppie.

Continua il teatrino tra Tina e Gemma che pretende che la dama chiami Roberto, sparito ormai dai radar. Per concludere, Alessandro, Rosalia e Pinuccia si confrontano sulle loro rispettive conoscenze, nello specifico, Pinuccia vuole qualcosa di più dalla relazione ma Alessandro non vuole stare con nessuna delle due.

Il programma si chiude con l’affermazione di Maria che conferma di aver invitato lei Alessandro e che lui non sarebbe più uscito con nessuna.