Emanuel Lo, tutto sull’insegnante di Amici 2022: vita privata, l’amore con Giorgia e il figlio Samuel

Amici 22 è cominciato da poco e ha visto tra gli insegnanti di quest’anno una nuova figura: si tratta di Emanuel Lo, docente di ballo nella scuola di Maria De Filippi. Ad alcuni questo nome non sarà sfuggito, dal momento che l’uomo ha già fatto qualche apparizione televisiva, mentre per altri si tratta di un volto totalmente nuovo. Emanuel Lo, classe 1979, è un coreografo, ballerino e regista di origine romana. La sua apparizione in televisione comincia già da molto giovane: nel 1996 infatti il ballerino fa il suo ingresso in Rai e Mediaset come ballerino ed entrando in contatto con diversi personaggi dello spettacolo.

La sua bravura viene immediatamente notata, pertanto Emanuel Lo viene chiamato per esibirsi nei tour di grandi artisti sia nazionali sia internazionali tra cui Pavarotti, Robbie Williams, Kylie Minogue e Holly Valance.

Vita privata del coreografo Emanuel Lo

Oltre a fare il ballerino, Emanuel Lo è anche cantautore: infatti nel 2007 incide il suo primo singolo che lo porterà poi alla nascita dell’album chiamato ”Più tempo”. A promuovere l’uscita del disco è la cantante Giorgia, a cui Emanuel Lo è legato dal 2004. La coppia inoltre ha avuto anche un bambino di nome Samuel.

Con Giorgia il coreografo ha collaborato anche alla scrittura di diversi testi tra cui ”Dove sei” e ”Il mio giorno migliore”. Per quanto riguarda la regia invece, Emanuel Lo ha collaborato con diversi cantanti per la realizzazione dei loro video musicali (tra i più celebri Giorgia, Clementino, Giordana Angi, Ornella Vanoni).

A partire da quest’anno, il coreografo ha cominciato a lavorare come insegnante di danza nella scuola di Amici 22 accanto ai suoi colleghi Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. In realtà il ballerino in passato aveva già collaborato con il programma, presenziando spesso come giudice per le sfide esterne.

Questo nuovo ruolo però, che non aveva mai svolto, sembra essere davvero stimolante per il ballerino e coreografo romano.