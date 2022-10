Giulia Salemi, tutti i fidanzati famosi della vip del Grande Fratello: da Francesco Monte a Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi, classe ’93, è nota a tutti per essere una modella italo-persiana e per aver partecipato a Pechino Express. Il suo percorso nel mondo dello spettacolo, però, inizia con la partecipazione a Miss Italia, come Miss Piacenza. Dopo essere stata una concorrente di Pechino Express, un reality su Rai 2, conduce il programma Leyton Orient insieme a Simona Ventura. Nel 2018 partecipa al Grande Fratello Vip solo due anni dopo conduce Disconnessi on the road insieme a Paolo Ciavarro e Paola di Benedetto. Nel 2021, invece, ha condotto Isola Party insieme a Gaia Zorzi, ma quanto sappiamo della sua vita privata.

Tutto quello che si sa sui fidanzati di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha partecipato al Grande Fratello Vip per ben due volte e proprio nella casa ha trovato l’amore, sempre due volte. Nell’edizione del Grande Fratello Vip 3, Giulia Salemi ha conosciuto Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez. La loro relazione, però, è stata molto tormentata e dopo un anno i due hanno preferito lasciarsi. Giulia ha però confessato sui social che Francesco è stato un capitolo molto importante della sua vita e ha conosciuto con lui cosa significa il vero amore. In passato, infatti, la Salemi aveva avuto altri brevi flirt, come quello con Abrham Garcia, ex fidanzato di Elettra Lamborghini, conosciuto in Spagna e poi incontrato agli Mtv Awards.

Dopodiché ha avuto un’altra breve relazione famosa con Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha conosciuto Pierpaolo Pretelli e sono attualmente fidanzati.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: tutto sulla loro relazione

L’amore è sbocciato nella casa, ma una volta usciti i due non si sono più separati. Attualmente si dividono regolarmente tra Milano e Roma, in quanto Pierpaolo vive a Roma per via di suo figlio Leonardo avuto da una precedente relazione, mentre Giulia vive a Milano.