Oroscopo di Paolo Fox dal 7 al 13 novembre 2022: leone irascibile, quali sono i segni baciati dalla fortuna

Paolo Fox ha già spiegato ai segni dello zodiaco come sarà la loro settimana dal 7 al 13 novembre 2022 e quanto saranno difficili le giornate di alcuni segni.

Per gli amanti dello zodiaco ecco l’Oroscopo della settimana dal 6 al 13 novembre 2022: tutti i segni e le previsioni.

Ariete

La settimana sarà davvero interessante dal punto di vista lavorativo. Se avete dei progetti da terminare è il momento giusto per metterli in atto.

Toro

Nonostante siate davvero molto concentrati sul lavoro, questo vi rende un po’ troppo titubanti per quanto riguarda delle nuove proposte che vi verranno fatte. Fate attenzione a cogliere i segnali giusti.

Gemelli

Non siete nel pieno della forma e questo si riversa sulla sfera sentimentale. Date un po’ di tregua al partner per evitare che una piccola incomprensione si trasformi in un grande problema

Cancro

Attivi e dinamici: in questa settimana avete forza da vendere. Approfittate del favore delle stelle per iniziare a praticare un’attività sportiva e per dedicarvi alla cura del vostro corpo.

Leone

Siete un po’ irascibili nel quotidiano e questo causa dei piccoli problemi che alcuni colleghi di lavoro. Cercate di ascoltare una persona cara.

Vergine

Questa sarà una settimana importante per voi, fate attenzione a non farvi prendere dal panico e cercate di vedere con occhi positivi anche le brutte esperienze che presto passeranno.

Bilancia

Non avete una gran voglia di stare con gli altri, meglio quindi passare la settimana da soli dedicandosi a hobby rilassanti.

Scorpione

Avete voglia di evadere e staccare un po’ la spina e questo è il momento giusto per farlo.

Fate una bella scorta di energia per i lavori futuri.

Sagittario

Fate attenzione ai primi freddi perché in questo periodo il vostro fisico è delicato e potreste risentirne. Copritevi bene!

Capricorno

Una persona cara ha bisogno del vostro sostegno morale, mettete da parte l’irruenza e tirate fuori la dolcezza che avete per aiutarla.

Acquario

Siete abbastanza fortunati in questo periodo ma evitate le spese azzardate e state alla larga da chi vi promette soldi facili.

Pesci

Romantici e sognatori, in questa settimana riuscirete a riaccendere la miccia con il partner che ultimamente si era spenta.