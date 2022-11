Chi è Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, e perché si sono lasciati

Antonella Fiordelisi è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Lo show condotto da Alfonso Signorini infatti sta mettendo in luce la ragazza originaria di Salerno, classe 1998. La Fiordelisi, oltre a essere una modella e un’influencer, è una ex giocatrice di scherma ma si è fatta conoscere dal […]

Antonella Fiordelisi è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Lo show condotto da Alfonso Signorini infatti sta mettendo in luce la ragazza originaria di Salerno, classe 1998. La Fiordelisi, oltre a essere una modella e un’influencer, è una ex giocatrice di scherma ma si è fatta conoscere dal pubblico anche per partecipato in passato a trasmissioni televisive come Uomini e donne e Temptation Island. Al momento si trova nella casa più spiata d’Italia e sta mettendo alla prova il suo carattere interagendo e facendosi conoscere anche dagli altri concorrenti.

Nelle ultime ore però si è parlato molto dell’ipotetico ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, chiamato Gianluca Benincasa. Quest’ultimo è anch’egli salernitano e di professione fa il mental coach. Secondo alcune voci sembrerebbe che in realtà Antonella e Gianluca non si siano mai lasciati ma che stiano ancora insieme e abbiano organizzato una messa in scena.

Cosa accadrà stasera al GF Vip: Antonella Fiordelisi protagonista

Tutte le notizie su Gianluca Benincasa

Su Gianluca Benincasa non si hanno molte informazioni. Sembrerebbe infatti che l’uomo ha circa trent’anni ed è nato il 3 agosto a Salerno.

La sua professione è quella di business man come lui stesso definisce, ma in alcuni casi promuove anche alcuni marchi nel campo della moda. I suoi profili social sono molto attivi e da quanto è possibile capire, sembra che l’ex di Antonella Fiordelisi ami cucinare, dedicarsi alla boxe e viaggiare.

Alcuni non hanno creduto alla storia della loro rottura dal momento che quando Antonella è entrata nella casa del Grande Fratello non aveva dichiarato in pubblico di essersi lasciata con il suo ex. Questo atteggiamento sembrerebbe far pensare che in realtà la concorrente del programma televisivo sia ancora in buoni rapporti con il suo ex fidanzato e anzi che non si siano mai lasciati.

Bisogna però tenere in considerazione che Antonella sta intraprendendo un’amicizia più seria con un altro concorrente della casa, ovvero Edoardo Donnamaria.