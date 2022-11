Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, entra nella Casa del GF Vip: “Il nostro rapporto mai realmente chiuso”

Questa sera, nel corso di una nuova puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini tenterà un nuovo affondo nei confronti dei Donnalisi, la coppia formata da Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi.

Se non ha funzionato recapitare a Donnamaria nientemeno che la sua ex, Micol Incorvaia -lei e la Fiordelisi, dopo qualche scintilla iniziale, non solo non hanno scatenato il caos nella casa, ma sono ormai al punto di scambiarsi trucchi e chiacchiere- adesso si tenta di sbaragliare le carte facendo entrare in Casa Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella.

Gianluca Benincasa, le dichiarazioni sul suo rapporto con Antonella Fiordelisi

Gianluca Benincasa a dirla tutta è uno dei protagonisti del gossip che potremmo chiamare “indotto Grande Fratello”: ovvero tutte quelle indiscrezioni e i rumors che riguardano persone all’esterno della Casa, legate in qualche modo con qualche gieffino.

Gf Vip, tutti i nuovi concorrenti entrati al Grande Fratello

Gianluca Benincasa sarebbe l’ex fidanzato che Antonella Fiordelisi avrebbe lasciato prima di entrare al Grande Fratello. Sulla rottura ci sono due versioni contrastanti. La prima è quella di Benincasa, secondo il quale la rottura non sarebbe del tutto autentica e dovuta a conclusione di un sentimento:”Non abbiamo mai smesso di frequentarci, abbiamo passato l’estate insieme, ma quando ha deciso di partecipare al GF Vip abbiamo deciso di prenderci una pausa, così che lei potesse viversi a pieno la sua esperienza.

Avevamo entrambi paura di soffrire. Ci siamo detti che una volta uscita ne avremmo riparlato, ma ci siamo lasciati da innamorati. Il nostro rapporto non è mai stato realmente chiuso”.

Amedeo Venza e la verità sulla rottura tra i due vip

Ben diverse sono state le parole di Amedeo Venza sulla coppia: “Io quest’estate ho visto Antonella i primi di settembre ad un evento, si è parlato anche di questa storia al quale lei ha dato la parola fine.

Mi ha raccontato che ha provato a intraprendere una relazione con questo ragazzo, Gianluca, inizialmente ci stava anche bene ma visto che già si conoscevano come amici non è scattata quella mossa in piu”.

Insomma, sembrano narrazioni di storie completamente diverse. L’unica persona che possa dare spiegazioni in merito è Antonella Fiordelisi e c’è da scommettere che stasera accadrà sicuramente.