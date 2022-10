GF Vip, stanno per entrare 6 nuovi concorrenti: alcuni sono dei veri personaggi bomba, il colpo di genio di Signorini

In questo momento di particolare noia in cui a intrattenere i fan ci sono solo i litigi dei Donnalisi, ecco che Signorini cala l'asso nella manica.

Alfonso Signorini sarebbe pronto a smuovere il piattume che sembra caratterizzare questa edizione del GF Vip. Ora che sono stati eliminati (quasi) tutti i concorrenti che avevano una componente nociva (leggi alla voce Gegia, Elenoire Ferruzzi, Cristina Quaranta) e che i cari vecchi episodi di bullismo che hanno caratterizzato questo primo mese di reality potrebbero non dominare più la scena, occorre far entrare nel programma dei pezzi da novanta (considerando oltretutto che, tra squalifiche, eliminazioni e televoti flash, in quella casa sono due persone in croce).

GF Vip, chi sono i concorrenti che stanno per entrare nella Casa

I pilastri del gossip sono in subbuglio: gente come Davide Maggio, Amedeo Venza e Deianira Marzano da giorni estraggono nomi dal cappello a cilindro.

Alcuni però sembrerebbero più certi di altri: tra questi ci sarebbero Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. Il primo ha avuto un’esperienza molto positiva al GF Vip. Ha partecipato ad una delle edizioni più amate di sempre -quella in cui si fidanzarono, tra gli altri, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser– trovò quella che sarebbe stata per moltissimi anni la sua compagna, Ivana Mrazova, e strinse una grandissima amicizia con Raffaello Tonon (con cui ancora oggi si frequenta e condivide collaborazioni lavorative).

Edoardo Tavassi, fratello della più nota Guendalina, divenne celebre per la sua relazione con Diana Del Bufalo e finì all’Isola dei Famosi, dove ebbe un flirt con Mercedesz Henger. Aveva già detto di essere pronto a partecipare al GF Vip: “Uscito dall’Isola rinchiudersi in una Casa non è il massimo ma l’idea di stare in una casa con i comfort, mangi, fumo e fai come ti pare è diverso dall’Isola.

Se Alfonso mi chiamasse lo farei”.

Ci sono altri due nomi che fluttuano di social in social: quelli di Davide Donadei e Sarah Altobello.

Donadei è un ex tronista reduce dalla fine della relazione con Chiara Rabbi, mentre Sarah Altobello è una ex naufraga.

Davide Donadei e la rottura da Chiara Rabbi

C’è poi chi fa il nome di una vera bomba umana, ovvero la (da noi) sconosciuta) Oriana Marzoli, influenze spagnola giovanissima e bellissima, molto esperta di dinamiche di reality. Il suo ingresso potrebbe rappresentare lo scatenarsi improvviso di moltissime dinamiche.