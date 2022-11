Damiano dei Maneskin spaventato durante un concerto, un ragazzo colto da malore:” Fermi ragazzi non sto scherzando”

Damiano David, frontman della band Maneskin, ha interrotto il concerto che stava tenendo per poter permettere che un ragazzo in preda ad un malore venisse aiutato dallo staff: il video ha fatto il giro del mondo.

Ieri sera, al concerto a Città del Messico, è successo qualcosa di inaspettato. Damiano dei Maneskin ha bloccato il suo show per soccorrere un ragazzo che si era sentito male. Nonostante la grande folla e l’entusiasmo dei fan, il cantante ha interrotto il concerto e si è fatto portare dal personale medico del posto. Un gesto di grande generosità e umanità. Il ragazzo fortunatamente sembra essere fuori pericolo, ma questa storia ci dimostra ancora una volta quanto sia importante la solidarietà fra gli esseri umani.

Chi è Damiano dei Maneskin?

Damiano dei Maneskin è un cantante e chitarrista italiano.

È il leader del gruppo musicale Maneskin, vincitore del Festival di Sanremo 2021. Il suo nome completo è Damiano David Michaela Ziani e nasce il 22 novembre 1999 a Roma da padre italiano e madre polacca. Quando aveva quattro anni i genitori divorziarono, e lui andò a vivere con la madre nella città natale di lei, Cracovia in Polonia. A dieci anni tornò in Italia per vivere con suo padre, dove ha frequentato le scuole elementari e media finendo il liceo classico al “Liceo Ginnasio Statale Giordano Bruno” di Roma.

Damiano interrompe il concerto: “Non sto scherzando, aiuto”

Damiano ha interrotto il concerto per aiutare un ragazzo che era stato colto da malore.

Ha chiamato lo staff e ha fatto in modo che venisse aiutato. Tutto è accaduto all’improvviso: Damiano ha smesso di cantare, ha cercato di attirare l’attenzione di coloro che si trovavano esattamente sotto il palco ma non è stato subito compreso. Dopodiché, ha di nuovo cercato di attirare l’attenzione: “Fermi, fermi, fermi, ragazzi non sto scherzando, c’è qualcuno che non sta bene e dovete portarlo fuori di qui. Ci sono persone che hanno bisogno di aiuto. E voi (rivolto allo staff, ndr) quaggiù al palco, dovete fare più attenzione.

Adesso ripartiamo”.

Dopo che Damiano ha interrotto il concerto, è andato a controllare il ragazzo che era stato colto da malore. Ha scoperto che si trattava di un ragazzo di nome Federico, di 16 anni. Damiano lo ha aiutato a mettersi seduto e gli ha chiesto se stesse bene. Federico gli ha detto di sì e poi è svenuto. Damiano lo ha preso in braccio e lo ha portato all’ospedale più vicino.

Una volta arrivati all’ospedale, i medici hanno subito preso in cura Federico. Dopo un paio d’ore, i medici hanno dichiarato che Federico stava bene e poteva tornare a casa.Damiano è rimasto con lui finché non è stato dimesso dall’ospedale.

Chi sono i Maneskin, la band italiana che piace a tutto il pianeta

I Maneskin sono una rock band italiana formata nel 2011. La band è composta da Damiano David (voce e chitarra), Thomas Raggi (basso e voce), Victoria De Angelis (batteria) e Ethan Torchio (pianoforte). La band è famosa per la loro musica energetica e le esibizioni dal vivo molto coinvolgenti. I Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo 2021 con il brano “Zitti e buoni”. Dopo aver interrotto il concerto per aiutare un ragazzo colto da malore, i Maneskin hanno continuato la loro performance ed è stato bellissimo.

Il pubblico ha applaudito i ragazzi per la loro sensibilità e umanità.