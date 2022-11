Uomini e Donne, Lavinia Mauro sembra essere vicina ad una decisione: colpo di scena per la tronista

Oggi, lunedì 7 novembre, torna l’appuntamento con una nuova puntata di Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni sull’appuntamento di oggi pomeriggio ci rivelano che il pubblico di Canale 5 assisterà a un nuovo scontro acceso tra Ida Platano e Roberta Di Padua, dopo che nell’ultima puntata Alessandro aveva abbandonato lo studio del trono over inseguito da Ida. Quale sarà la reazione di Riccardo Guarnieri all’ennesima diatriba tra le due donne?

Uomini e Donne, le anticipazioni del 7 novembre: le esterne di Federica e Lavinia

Insieme alle vicende del trono over, le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne ci confermano che andranno in onda le nuove esterne delle troniste Federica e Lavinia.

La prima è alle prese con l’uscita di scena a sorpresa di Gabriele. Il corteggiatore, dopo essersi alzato dalla sedia, non ha più fatto rientro in studio, senza però scatenare in Federica quella reazione che il giovane si sarebbe aspettato.

Federica Aversano, se ne vanno i corteggiatori: la situazione diventa complicata

Il pubblico del programma di Maria De Filippi avrà inoltre la possibilità di vedere le nuove esterne della tronista Lavinia.

Di recente, la bella studentessa romana ha deciso di lasciarsi andare con alcuni dei protagonisti del suo trono, e chissà che la scelta non sia poi così lontana come fatto intuire nelle ultime settimane. Fin dal video di presentazione la ragazza aveva dimostrato di avere le idee abbastanza chiare, sostenendo come il suo uomo ideale dovesse essere tenace e paziente.

Anticipazioni Uomini e Donne: cos’è successo nell’ultima registrazione

In attesa di vedere la puntata di oggi, nell’ultimo weekend c’è stata la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne. A sorpresa, la tronista Federica ha scelto di abbandonare il trono a poche puntate dalla scelta.

Intanto, nel trono over c’è stata l’uscita di scena di Alessandro e Ida, che hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme e vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Sarà la voltà buona per Ida?