Chi è Imma Battaglia: tutto sul passato e le origini dell’amata moglie dell’attrice Eva Grimaldi

Imma Battaglia è diventata qualche anno fa la moglie di Eva Grimaldi, attrice italiana di fama internazionale. A parte la sua partecipazione a qualche reality sono poche le conoscenze che abbiamo su di lei. Le due donne infatti amano tutelare la propria privacy, condividendo con il pubblico solo quello che desiderano. Imma, all’anagrafe Immacolata, è una politica e attivista italiana, una delle maggiori sostenitrici del movimento LGBTQI+. Eletta anche consigliere comunale a Roma, insieme a Vladimir Luxuria è riuscita a guidare il World Gay Pride a Roma che da circa dieci anni si svolge puntualmente nella capitale.

Numerose manifestazioni pacifiche per i diritti dei gay vengono sostenute da lei. Inoltre, è riuscita a unirsi civilmente alla sua compagna solo dopo nove anni di fidanzamento. Laureata in matematica all’Università di Napoli, svolge anche il ruolo di dirigente in una società informatica molto conosciuta in Italia oltre a collaborare come giornalista per uno dei più importanti giornali italiani online, L’Huffington Post.

La vita privata di Imma Battaglia

Dato il cognome della donna, molti hanno pensato fosse figlia del chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia: in realtà tra di loro non vi è alcun legame di parentela.

Quando Imma ha fatto coming out sua madre è stata una delle sue prime sostenitrici, è chiaro del resto che la donna è palesemente innamorata della compagna della figlia, Eva Grimaldi con cui condivide spesso dei post instagram. Inoltre, di Imma non sappiamo moltissimo delle sue precedenti relazioni, solamente che, è stata in passato con Licia Nunez.

Tutti gli amori di Eva Grimaldi: non solo Gabriel Garko

Si tratta di un’attrice italiana con cui ci sono ben 19 anni di differenza, ed è questo probabilmente il dato che ha catturato di più l’attenzione dei fan, dato che di questa storia si è parlato molto all’interno della casa più spiata d’Italia durante il noto reality a cui entrambe le compagne di Imma hanno partecipato.

Con Eva Grimaldi la storia prosegue a gonfie vele e non sembrano esserci tensioni o aria di crisi, non resta che attendere gli sviluppi.