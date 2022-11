Chi l’ha visto? , stasera si torna sul caso di Erba e su una scomparsa che non convince

La scomparsa di Greta Spreafico porta ombre su Erba e su quello che è accaduto in quella piccola cittadina in provincia di Como.

Anche stasera 9 novembre ci sarà il consueto appuntamento con Chi l’ha visto su Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. Oltre al caso di Greta Spreafico, scomparsa a giugno in una frazione di Rovigo, la conduttrice ci darà nuovi aggiornamenti sullo strano caso di Marzia Capezzuti.

Ricordiamo che uno degli indagati per la morte della giovane è stato già arrestato, in attesa di una confessione o di prove schiaccianti per procedere alla condanna.

Chi l’ha visto?: tutte le anticipazioni sulla puntata del 9 novembre 2022

Il primo caso che verrà trattato sarà quello di Greta Spreafico, che occuperà gran parte dello spazio della puntata.

La donna è originaria della città di Erba, a Como ed è irreperibile dal 4 giugno di quest’anno. Recatasi a Porto Tolle in provincia di Rovigo per vendere un immobile ereditato da suo nonno, Greta risulta essersi allontanata con la sua Kia Picanto nera e non è stata più trovata.

Secondo le dichiarazioni rese da Gabriele, il suo compagno, questi si è subito recato sul posto per cercarla ma, non trovandola, ne ha denunciato la scomparsa, insospettito soprattutto dal cellulare della donna ritrovato nell’abitazione, spento.

Greta è una cantante di un gruppo rock e non si è mai allontanata da casa senza avvisare il suo compagno, oltretutto è in possesso anche di un altro cellulare che continua a essere spento.

Pur essendo trascorsi ben 5 mesi da quel giorno, l’ultimo indizio che hanno le forze dell’ordine è la testimonianza di un uomo che dice di averla conosciuta la sera della scomparsa.

E questa sera ascolteremo su Chi l’ha visto la sua testimonianza.

Chi l’ha visto torna sul caso di Marzia Capezzuti

L’altro caso che verrà trattato in puntata è quello di Marzia Capezzuti, ritrovata in un casolare a Pontecagnano, a Salerno, senza vita. Purtroppo anche per Marzia non si conoscono i particolari e ad oggi c’è solo un indagato che è stato arrestato per gravi indizi.

Il punto è: qual è il movente di questo omicidio e poi, è davvero lui l’assassino? Lo scopriremo stasera a Chi l’ha visto, in attesa di nuove dichiarazioni da parte degli spettatori.