Aurora Colombo vuole andare al GF Vip da Luca Salatino: le parole che faranno infuriare Soraia Allam Cerruti

Ve la ricordate Aurora Colombo? Era una delle corteggiatrici di Luca Salatino a Uomini e Donne e, per tanto tempo, è stata considerata la favorita, colei che quasi sicuramente sarebbe stata scelta dal tronista.

La sua storia davanti alle telecamere si era conclusa per sua scelta: ad un certo punto lei aveva deciso di tirarsi indietro, giudicando Salatino non adeguato a lei. Ora che, guarda caso, Salatino si trova al Grande Fratello Vip e sta facendo incetta di consensi, pare aver cambiato idea su di lui.

Aurora Colombo, le parole di oggi su Luca Salatino

Le parole di Aurora Colombo, ai tempi del trono, ce le ricordiamo tutti: anche lei aveva definito Soraia Allam Cerruti una scelta di ripiego, ed era certa che, se fosse rimasta nei dintorni degli studi Elios, se le sarebbe godute lei tutte quelle carbonare da competizione.

Ora, magicamente, proprio nel momento in cui Soraia Cerruti dall’esterno si gode servizi fotografici e gestisce magistralmente la comunicazione mediatica sua e del fidanzato -che le ha affidato i profili social- Aurora Colombo non teme di dire che un giro al Grande Fratello Vip lei se lo farebbe volentieri. “Ho riscoperto una persona completamente diversa e mi sono sentita in colpa per averlo trattato in quel modo, andando via dal programma, giudicandolo prematuramente” ha dichiarato, aggiungendo: ”Sarebbe molto interessante condividere un’esperienza del genere, anche perché tra di noi, a parte quello che è successo, c’è stato un grande feeling…Con Luca è stato proprio un colpo di fulmine”.

Sembra un colpo di fulmine retroattivo, ma tant’è.

Certo è che Soraia potrebbe non essere molto divertita dalla bellissima idea di Aurora Colombo: “La mia non è una mancanza di rispetto verso la coppia, è solo voglia di parlare con Luca faccia a faccia, e chiarirmi con lui…”.