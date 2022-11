Francesco Chiofalo fa esplodere la bomba contro il padre di Antonella Fiordelisi: “Si tratta di un teatrino”

Continua la saga dei fidanzati di Antonella Fiordelisi che ritengono di sapere cosa sia meglio per Antonella Fiordelisi meglio di Antonella Fiordelisi medesima.

A parlare stavolta è Francesco Chiofalo, che abbandonando la tesi del “è ancora innamorata di me” che a questo punto ovviamente è ridicola anche solo da dire ad alta voce, ora difende Gianluca Benincasa e racconta come starebbero le cose, davvero, tra lui e Antonella.

In una lunga intervista a Fanpage, Chiofalo ha fatto delle dichiarazioni davvero forti, e non solo su Antonella Fiordelisi, ma anche su suo padre.

La versione chiofaliana della storia prevede che Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa stiano ancora insieme e siano d’accordo per mandare avanti un teatrino all’interno della Casa.

Ma, dice Chiofalo, lo stesso Benincasa, sentendosi fregato dall’esterno per la presenza di Donnamaria, sarebbe andato in televisione per rivendicare i suoi diritti. Fino a un certo punto. “Hanno fatto finta di lasciarsi perché lei potesse entrare al Gf Vip” ha detto, aggiungendo: “Gianluca ha sbagliato, doveva dire la verità ma non è riuscito a farlo. Gliel’ho detto anche ieri al telefono”. Ovviamente poi Chiofalo tira in ballo il suo acerrimo nemico storico, il padre di Antonella Fiordelisi: “Si tratta di un teatrino che immagino avrà organizzato il padre.

Il problema, adesso, è che lei è fidanzata con due persone. Poi se Gianluca vuole coprirla e dire che si sono lasciati a giugno, lo farà andando contro se stesso. Gli ho proprio chiesto quanto gli convenisse raccontare pubblicamente una versione del genere”.

Chiofalo ha anche detto di avere un contatto diretto con Benincasa, al quale ha elargito saggi consigli strategici: “Gli ho anche detto che ha fatto una figuraccia nella Casa, entrando e dicendo solo un quarto delle cose che avrebbe dovuto dire”.

Il discorso poi vira sul vero argomento di cui Chiofalo vorrebbe parlare, ovvero la fine della sua storia con la Fiordelisi, episodio del passato che non ha mai digerito: “Controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva “Che cosa devi fare ancora con questo?

Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?”. Parte poi una profonda conversazione sui “titoli”: quelli che Benincasa ritiene di non avere, quantomeno secondo il padre di Antonella, e che altri avrebbero: “Antonella non ha mai ufficializzato la storia con Benincasa. Perché? Perché non ha la spunta blu, non ha follower. Se era un calciatore, un tronista, lei avrebbe ufficializzato. Lui lo ha detto al Gf: “Non ho titoli per il padre. Non sono famoso, non sono nessuno”. Edoardo Donnamaria va bene”.

Edoardo Donnamaria, seppur abbia “i titoli”, secondo Chiofalo verrà defenestrato come gli altri: “Lo userà come un pedalino finché le serve e poi gli darà un calcio nel c**o in malo modo come ha fatto con gli altri, dietro ordine del padre”.