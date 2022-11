Alessandra Amoroso, tutto sulla vita sentimentale della cantante: la vita dopo Stefano Settepani

Alessandra Amoroso, una delle cantanti più ascoltate di questi ultimi anni, originaria di Galatina, ha oggi 36 anni. Le sue interpretazioni della musica pop ne fanno una vera e propria “reginetta” grazie alla sua voce potente e intonata. Scopriamo insieme le curiosità sulla sua carriera e sulla vita sentimentale.

L’arrivo alla ribalta grazie ad Amici

Il grande pubblico televisivo ha conosciuto ed apprezzato la cantante pugliese grazie alla sua partecipazione al programma Amici, il talent show che Maria De Filippi conduce su Mediaset. La sua voce le ha consentito di partecipare fin da piccola ad una serie di concorsi canori locali e nel 2007 ha vinto quello denominato “Fiori di Pesco” molto noto in Puglia.

Dopo quel successo ha partecipato alle audizioni di “Amici”, ma non è riuscita ad entrare nella scuola e per il contraccolpo ha deciso di lasciare il mondo della canzone. Dopo aver pensato di farsi suora e aver lavorato come commessa, Alessandra Amoroso ha partecipato di nuovo alle audizioni del programma Mediaset nel 2009 ed è riuscita ad entrare nel cast, vincendo anche quella edizione ed il primo premio del valore di 200mila Euro. Mentre partecipava al programma ha pubblicato “Immobile”, il suo primo singolo, che p riuscito ad aggiudicarsi il disco di platino e la prima posizione in classifica.

La discografia della cantante pugliese

Alessandra Amoroso ha pubblicato quattro album, esordendo nel 2009 con “Senza Nuvole”, dal quale è tratto anche il singolo omonimo, seguito nel 2010 da “Il mondo in un secondo”, che è stata la sua consacrazione sia nel panorama musicale italiano che in quello internazionale. Il terzo album di Alessandra Amoroso si intitola “Amore puro” e l’ultimo “Musica a colori”. Tutti gli album della cantante pugliese hanno una impronta pop molto marcata ma con diversi ammiccamenti alla musica black americana, come è confermato dall’ammirazione che la Amoroso vanta nei confronti di due star assolute come Aretha Franklin e Anastacia.

Tra i singoli si possono citare quello interpretato insieme a Emma Marrone, “Pezzo di cuore” e gli ultimi, “Piuma” e “Sorriso grande” che è stata scelta anche da Sky come sigla per Euro 2020.

La vita privata di Alessandra Amoroso

La prima relazione di Alessandra Amoroso, quella con l’amico d’infanzia, Luca, la cantante è stata a fianco di Stefano Settepani per sei anni, interrompendo la relazione nel 2020. La conoscenza tra i due era avvenuta proprio nel programma “Amici” del quale Settepani era il produttore.

In seguito ha ricoperto anche il ruolo di manager della cantante che parlava del loro rapporto come speciale con Settepani dotato di un grande senso dell’umorismo.