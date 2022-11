Flora Canto, tutto sull’amore con Enrico Brignano: chi è il personaggio famoso che fece loro da Cupido

Dopo la storia con Filippo Bisciglia, grazie a Magalli, Flora Canto ed Enrico Brignano si sono conosciuti. I due hanno avuto una prima figlia, Martina, nel 2017 mentre solo pochi mesi fa è nato il loro secondo genito, il piccolo Niccolò. Nonostante la loro storia duri da anni, finalmente i due stanno per sposarsi, durante lo show del comico ed attore, è apparsa sul palco la scatoletta di velluto rosso e coperta dalla musica forte c’è stata la tanto agognata proposta di matrimonio. La bella Flora ha detto di sì tra le lacrime e un cenno della testa. Il loro amore non è stato sempre rose e fiori, ci sono stati numerosi problemi da affrontare ma alla fine è sempre andato tutto bene e i due si ritrovano puntualmente alla sera per stare insieme.

Del resto con due figli piccoli non poteva essere diversamente e l’amore continua a portarli ad un livello di felicità sempre più alto.

Il matrimonio di Flora Canto ed Enrico Brignano: tutti i dettagli

I problemi di salute

Flora di recente ha avuto dei piccoli problemi di salute che si sono risolti solo con un’operazione abbastanza invasiva. La conduttrice ha raccontato infatti di essere finita in sala operatoria dove le sono stati asportati alcuni organi: un’ernia, la colecisti e l’appendicite.

Adesso però è tornata più in forma che mai e pronta a riprendere il suo lavoro senza alcuna interruzione.

L’inizio della sua relazione con il comico non è mai stato rivelato al rande pubblico, anche se, quasi otto anni dopo, Giancarlo Magalli ha confessato in diretta di essere stato lui a fare da Cupido alla coppia. Un indizio che ha subito scatenato la curiosità degli amanti di Flora e del comico che vogliono sapere ogni dettaglio del loro inizio insieme. Purtroppo però ancora oggi i due non condividono i loro momenti con i fan, amano mantenere alta la privacy per evitare indebite invasioni, ma già questo piccolo scorcio nelle loro vite è stato interessante.