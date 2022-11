Tiziano Ferro, chi è il marito Victor Allen: come si sono conosciuti e la famiglia che hanno costruito insieme

Victor Allen e Tiziano Ferro si sono uniti in matrimonio nel 2019 dopo una relazione che ha visto crescere il loro amore. Victor Allen è un imprenditore ma vediamo insieme nel dettaglio chi è. Prosegui nella lettura per conoscere tutto su Chi è Victor Allen, il marito di Tiziano Ferro: come si sono conosciuti.

Victor Allen chi è: biografia dell’imprentitore

Victor Allen ha quindici anni più di Tiziano Ferro ed è nato nel 1965 a Los Angeles. Nel 2016, anno nel quale ha conosciuto Tiziano Ferro, Victor era vice presidente per la Warner Bros settore marketing mentre ora è il direttore operativo della Levine Partners, un’agenzia di consulenza molto conosciuta.



Non si hanno grandi informazioni su Victor a parte il fatto che si è laureato all’Università della California e che ama tanto il mare al punto di possedere una enorme villa a Los Angeles vista oceano.

Come si sono conosciuti Victor e Tiziano

Victor e Tiziano si sono conosciuti a Los Angeles nel 2016 dove il cantante stava girando un video musicale per il suo ultimo brano. Victor chiese a Tiziano di prendere un caffé insieme e da quel momento scattò la scintilla. Della loro storia d’amore si sa molto poco a parte il fatto che nel 2018 Victor chiese la mano di Tiziano fino ad arrivare al matrimonio nel 2019.



La coppia decide poi di adottare due bambini, Andres e Margherita per completare la famiglia.

Victor Allen e Tiziano Ferro, l’annuncio: hanno adottato due bambini

La proposta di matrimonio

Che Victor sia un tipo romantico si intuisce dalla proposta di matrimonio. L’imprenditore aveva fatto incidere la proposta su una tazza chiedendo poi al cantante di preparargli il caffè. Quando Tiziano ha visto l’incisione si è voltato per trovare Victor in ginocchio con una scatolina di Tiffany.

I due si sono sposati per ben due volte, una a Los Angeles, terra natale di Victor ma la cerimonia è stata talmente segreta da spronare la coppia a sposarsi anche in Italia precisamente a Sabaudia il 13 luglio 2019.