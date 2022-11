GF Vip, cosa accadrà in puntata stasera dopo il tampone positivo a Pamela Prati: accade a poche ore dalla messa in onda

Se ci lamentavamo del fatto che questa edizione del GF Vip fosse noiosa, adesso non possiamo più farlo perché nella Casa é entrato un concorrente inaspettato e che nessuno, ma proprio nessuno, avrebbe voluto dover conoscere: il Covid 19. È ancora un mistero il come il virus abbia fatto il suo ingresso nella Casa, ma i fatti non cambiano: per ora sembra proprio inarrestabile.

Il vero dramma non è solo data dal fatto che nella Casa il virus sia entrato, ma che ne sia anche uscito: attraverso il tramite di un positivo, uscito dalla Casa nella non consapevolezza di esserlo, il Covid potrebbe aver fatto più danni di quanto previsto.

Pamela Prati positiva al Covid, cosa succede adesso al programma

Pamela Prati, lo scorso giovedì, è stata eliminata dal GF Vip. È uscita dalla Casa, ha abbracciato Alfonso Signorini, ha baciato Marco Bellavia, ha abbracciato Sonia Bruganelli ed Orietta Berti. Poi, si è sentita poco bene e, dopo un primo tampone negativo, è risultata positiva al Covid. A dirlo è stata lei stessa: “Cari Amici, ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo. Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata.

Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale”.

La questione ora però è tutta da comprendere: come diamine la gestiamo la puntata serale del GF Vip? Guendalina Tavassi dovrebbe essere in puntata come ospite, ma come interagirà con conduttore e opinionisti? Alfonso Signorini si presenterà in video con la mascherina, lo scafandro e la cuffia in testa?

Ci sono tanti punti interrogativi, e solo la messa in onda ci darà delle vere risposte.