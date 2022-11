Oroscopo di Paolo Fox del 14 novembre 2022: Scorpione pronto a ricevere una sorpresa, quali sono i segni sfortunati

Ecco le previsioni elaborate da Paolo Fox per l’oroscopo di lunedì 14 novembre per tutti i segni dello zodiaco con una serie di suggerimenti per amore e lavoro.

Oroscopo Ariete

I nati nel segno in questo giorno hanno un bel cielo, soprattutto per i sentimenti e saranno quindi in grado di vivere delle autentiche emozioni. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe arrivare una chiamata che sblocca la situazione.

Oroscopo Toro

I nati nel segno in amore devono essere più tolleranti verso le persone amate. Per chi ha un interesse particolare per una persona è il momento giusto per farsi avanti. Interessanti novità in arrivo nel settore lavorativo.

Oroscopo Gemelli

I nati nei Gemelli sono chiamati a fare una scelta in campo sentimentale e decidere da che parte stare. Nel lavoro è un momento di bassi, ma dal giorno 16 la situazione cambierà nettamente in positivo.

Oroscopo Cancro

Attenzione al campo sentimentale in quanto il partner non è sempre disposto ad accontentare la voglia di conferme costanti. In ambito lavorativo è il giorno giusto per esprimere le proprie opinioni.

Oroscopo Leone

Il cielo di lunedì è molto intrigante per i nati nel segno e specialmente per le coppie innamorate ed è il momento giusto per iniziare qualche importante progetto.

In ambito lavorativo meglio non alimentare inutili polemiche con i colleghi.

Oroscopo Vergine

L’amore torna ad essere al centro della vita dei nati nella Vergine e per i single è il momento giusto per guardarsi attorno ed allacciare nuovi rapporti. Novità in arrivo anche nel lavoro, dove è necessario portare avanti con forza le proprie idee.

Oroscopo Bilancia

Il cielo di lunedì invita alla calma i nati nel segno, specialmente nei rapporti con il proprio partner. In ambito lavorativo sono in arrivo delle nuove ed interessanti responsabilità.

Oroscopo Scorpione

Le stelle di oggi sono molto interessanti per i nati nello Scorpione che devono cercare di non farsi scappare le persone conosciute da poco.

In ambito lavorativo è un giorno che promette numerose opportunità.

Oroscopo Sagittario

La configurazione del cielo chiede ai nati nel segno di agire con molta calma ed evitare discussioni con il partner.

Possibili cambiamenti in vista sul lavoro, con possibilità di trasferimenti anche in altre città.

Oroscopo Capricorno

Per le coppie le stelle oggi sono in una posizione molto interessante e ci saranno buone opportunità per sviluppare dei progetti futuri.

Per i nati nel segno in ambito lavorativo c’è molta voglia di mettersi in gioco sperimentando nuove soluzioni.

Oroscopo Acquario

I nati nell’Acquario vedono tornare l’amore a far battere il loro cuore in maniera impetuosa, ma devono decidere da che parte stare. Possibile un buon accordo in campo lavorativo.

Oroscopo Pesci:

Giornata interlocutoria in amore con possibili recriminazioni nel rapporto con il partner. In ambito lavorativo è necessario far presente con chiarezza le proprie ambizioni.