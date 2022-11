Guendalina Tavassi, tutto sulla sorella di Edoardo Tavassi che si ama o si odia: fidanzato, ex marito e figli

Tra i concorrenti più amati del Grande Fratello Vip di questa edizione e di quelle precedenti sono emersi Edoardo Tavassi e sua sorella Guendalina, ex naufraghi dell’Isola dei Famosi, apprezzati per il loro fascino e una simpatia contagiosa.

Entrambi romani dall’accento inconfondibile, i due fratelli vengono ricordati per la loro bellezza e uno stile inconfondibile che li rende influencer molto seguiti. Scopriamo insieme tutti i segreti della misteriosa Guendalina e il rapporto con suo fratello Edoardo.

Guendalina Tavassi ed Edoardo Tavassi, complici nella vita e in TV

Durante la permanenza al Grande Fratello Vip e aull’Isola dei Famosi, Edoardo non ha mai nascosto il forte legame he sente con la sua famiglia, in particolare con sua sorella Guendalina.

In alcune dichiarazioni, Guendalina ha rivelato di sentire suao fratello come una complice nella vita e anche nel lavoro e che spesso si sono aiutati e sostenuti nei momenti difficili. A proposito della partecipazione ai reality, Edoardo ha ammesso che è stata proprio Guendalina a convincerlo a partecipare per dimostrargli che non si tratta di un gioco ma di un’avventura impegnativa che ti coinvolge sia fisicamente che psicologicamente. Non dimentichiamo che sia Guendalina che suo fratello hanno perso molti chili durante l’Isola dei Famosi, affrontando momenti di sconforto, proprio come nella Casa più famosa d’Italia.

Edoardo Tavassi e il suo affetto per Guendalina

L’affetto di Edoardo per Guendalina non è un affare segreto, ricordiamo infatti l’episodio in cui Edoardo entra nel reality per chiarire la posizione di Guenda a Pietro Titone, un altro concorrente della casa. Il confronto fu così accesso che ci fu bisogno dell’intervento deciso di Alessia Marcuzzi, conduttrice della trasmissione, a calmare gli animi riportando l’ordine nello studio e nella casa.

In realtà Guendalina, famosa sui social per lo stile glam e un’intelligenza spiccata, ha confessato di essere molto unita al fratello, anche se spesso litigano per diversità di punti di vista.

Pur viaggiando spesso insieme, infatti, i due battibeccano sempre perché entrambi sono competitivi e fermi nelle loro decisioni.

Guendalina Tavassi ha concluso da poco un matrimonio, quello con Umberto d’Aponte. La coppia stava insieme da molti anni ed avevano avuto due figli (Guendalina Tavassi aveva anche un altro figlio da un legame precedente). I due si sono separati e l’uomo è stato accusato dalla Tavassi di violenze, al punto che era stato emanato un ordine restrittivo nei confronti di D’Aponte e l’uomo era finito ai domiciliari. Ora Guendalina Tavassi è fidanzata con Federico Perna.