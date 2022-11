Matteo Ranieri rompe il silenzio sul rapporto con Luca Salatino e confessa perché non si sono più visti

Matteo Ranieri ha avuto un momento di massima notorietà nei primi mesi dell’estate: aveva appena concluso Uomini e Donne, aveva un rapporto apparentemente idilliaco con la fidanzata Federica ed un’amicizia che sembrava di natura viscerale con Luca Salatino. Dopodiché, la fidanzata è stata lasciata, e di Salatino al suo fianco è svanita ogni traccia: Matteo Ranieri, a sua volta, è sparito dai radar. Ora è pronto a spiegare cosa sia successo con colui che sembrava essere il suo migliore amico.

Parlando a Mondotv24, Matteo Ranieri ha avuto modo di riflettere su quanto l’esperienza a Uomini e Donne l’abbia cambiato: “Mi sento molto fortunato ad aver avuto queste opportunità, sono stati due percorsi molto intensi e vissuti al 100%, le esperienze più forti della mia vita fino ad oggi.

Li porto nel cuore, ci penso davvero molto spesso. Per quanto possa sembrare strano, la tv mi ha dato modo di accettarmi davvero. Ho sempre tenuto un po’ una maschera da duro nella mia vita prima di quell’esperienza. Ho sempre pensato di dovermi mostrare forte dinanzi a tutti, poi quello studio…l’amore del pubblico a casa e probabilmente l’esperienza mi ha fatto capire che non bisogna vergognarsi di essere sensibili, di essere se stessi, perché non c’è cosa più bella.

Non potrò mai ringraziare tutti abbastanza. È la cosa di cui sono più grato al programma. Penso mi abbiano cambiato un po’, sì, in meglio”.

Matteo Ranieri confessa come stanno le cose con Luca Salatino: “Abbiamo discusso”

L’argomento più spinoso trattato è stato però un altro, ovvero il rapporto con Luca Salatino, del quale entrambi avevano deciso di non parlare più: “Questa è la domanda che mi viene fatta spesso. Mi spiace non aver mai risposto, ma diciamo che fino a poco tempo fa patio l’argomento e ho, quindi, sempre cercato di evitarlo”.

Si scopre così che i due, effettivamente, hanno avuto delle tensioni: “L’amicizia con Luca non è finita, ci sono legami che non si possono spezzare. Abbiamo litigato quest’estate? Sì, abbiamo discusso per motivi nostri, ma ci siamo sentiti qualche giorno prima che entrasse nella casa del Grande Fratello. Luca è una persona particolare, lui mi diceva sempre: “Ahò, io so’ strano lo sai Matté”.

È davvero strano, ma è una brava persona. Sono sicuro che sconfiggerà ogni paura, ogni demone, come ha sempre fatto“.

Intento di Matteo Ranieri è quello di tutelare l’amico fino a che non si rivedranno: “Mi manca molto, penso di non averlo detto a nessuno se non a te adesso. Guardo spesso i nostri video e le nostre foto di quando stavamo a casa a Roma. Lo penso sempre e il fatto che io non mi sia mai esposto sui social verso di lui è stato solo per rispetto, per evitare di mettermi in mezzo al suo percorso. Ci siamo detti che avremmo parlato quando sarebbe uscito dalla Casa e così sarà. Lo sto aspettando. Per quanto riguarda il suo percorso, il mio cuore lo vuole vincitore, ma onestamente il percorso penso non riesca a reggerlo così, lo vedo troppo sofferente”.