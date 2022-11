Chi è Mattia Zaccagni, il calciatore e compagno di Chiara Nasti che è appena diventato papà del piccolo Thiago

Mattia Zaccagni è un personaggio che è stato molto nominato nel corso degli ultimi mesi. Il noto calciatore della Lazio è balzato agli onori della cronaca non solo per motivi legati direttamente al suo lavoro, ma anche per situazioni inerenti ai gossip. Infatti, la storia d’amore con l’influencer Chiara Nasti ha creato notevole hype tra i fan di entrambi e lei ha appena partorito il primo figlio, Thiago.

L’ambito professionale

Nato a Cesena il 16 giugno 1995, Mattia Zaccagni ha iniziato a tirare i primi calci a un pallone a livello agonistico all’età di 17 anni, quando vestiva la maglia del Bellaria Igea Marina.

Nel corso degli anni, ha giocato a Verona, Venezia e Cittadella. Ed è proprio con l’Hellas che ha avuto la definitiva consacrazione e ha ottenuto la prima convocazione nella Nazionale italiana da parte di Roberto Mancini. Nel 2021 passa alla Lazio e diventa ancora più sicuro nel suo ruolo di esterno d’attacco, pur essendo anche centrocampista laterale.

La vita privata

C’è molto da dire anche per quanto riguarda la vita privata di Mattia Zaccagni. A partire dal 2021, il calciatore cesenate si è fidanzato con la fashion blogger Chiara Nasti. I due si sono conosciuti a Ibiza e si sono affezionati fin da subito.

Hanno vissuto un periodo di frequentazione prima di rendere pubblica la loro relazione sentimentale, dato che lui non ama essere al centro dei rumors.

Lei non ha nascosto di apprezzare questo aspetto del suo carattere.

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti sono diventati genitori

Il 16 novembre è stato una data molto importante per Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. La coppia ha infatti accolto in famiglia il piccolo Thiago. Inoltre, lo scorso mese d’agosto, Mattia ha chiesto a Chiara di sposarlo e lei ha mostrato con felicità la fede nuziale sul proprio profilo di Instagram.

Ormai la coppia ha assunto un ruolo davvero importante nello sconfinato mondo dei social e l’amore regna sopra ogni altra cosa.