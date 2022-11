Chiara Nasti ha partorito, è nato Thiago: le parole commoventi del papà Mattia Zaccagni

Il gender reveal in stile Boss delle Cerimonie, le frasi fuori luogo sul predere peso in gravidanza e le donne che “si svaccano”, le polemiche sull’idea di educazione di Chiara Nasti e compagno: questa gravidanza sembra essere durata 24 mesi per quanto ha fatto parlare, ma ora Thiago è finalmente nato per la gioia di mamma Chiara Nasti e papà Mattia Zaccagni.

Mattia Zaccagni ha pubblicato su Instagram una bellissima foto della neo mamma e del piccolo Thiago, con annessi complimenti all’influencer per come ha gestito il parto: “Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papá ti amano tanto (…) A volte diamo per scontato i doni che ci da la vita!

Non ho mai provato un emozione così grande, quando ti ho visto uscire piccolino mio mi hai fatto esplodere il cuore di gioia! Grazie amore mio ”. Sotto il post sono fioccati gli auguri di tutti: Giulia De Lellis e il compagno Carlo Gussalli Beretta, Sabrina Ghio, Taylor Mega, Guendalina Canessa e Valentina Vignali.

Chiara Nasti, tutte le polemiche sulla gravidanza

Da giorni, sui social, Chiara Nasti palesava un’irrefrenabile voglia di partorire, tanto che aveva anche cominciato a guardare video su YouTube finalizzati ad avviare il travaglio.

D’altronde durante tutta la gravidanza, di polemiche ne aveva dovute gestire: per esempio quando aveva detto di essere ingrassata solo 100 grammi in 5 mesi e, a chi l’aveva criticata, aveva risposto: “Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi.

Soltanto perché le stesse si svaccano… Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”.

Con la gravidanza era anche arrivata la promessa di matrimonio: in piena estate Mattia Zaccagni aveva portato la fidanzata al mare e lì le aveva dato l’anello.

Chiara Nasti e le donne che prendono peso in gravidanza: “Svaccano”