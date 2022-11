Tommaso Zorzi sottoposto a intervento d’urgenza, cosa sta succedendo: le sue condizioni

Tommaso Zorzi è stato costretto ad un ricovero in tempi brevi per un problema non ignorabile a livello fisico. Ora sono state rese note le sue condizioni.

Periodo difficile per Tommaso Zorzi: si accumulano magagne di ogni sorta per il presentatore sulla cresta dell’onda, nonché vincitore in carica del Grande Fratello vip.

Tommaso Zorzi ha infatti scritto dall’ospedale, dove è appena stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Tommaso Zorzi, periodo nero: dopo la rottura da Stanzani, ora l’intervento chirurgico

Di poche settimane fa è la rottura con Tommaso Stanzani, ballerino di Amici e fino a quel momento suo compagno e convivente (ma si sono davvero lasciati? Nessuno dei due ha intenzione di parlare, ma sono scappati un paio di baci e foto galeotte da ambo le parti che fanno intendere ci siano altri mari pronti per essere navigati dai due Tommasi).

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono davvero lasciati? Tutti gli indizi

Tommaso Zorzi si sta quindi concentrando su lavoro e carriera (anche se i dati di share non sono così incoraggianti) e su alcune questioni legate alla vita privata: gli esami di scuola guida, la ristrutturazione di un paio di appartamenti e momenti sparsi di felicità. Poi, con un fulmine a ciel sereno, è arrivato l’annuncio: Tommaso Zorzi ha dovuto prepararsi per una circoncisione da fare per motivi clinici, che lo sta costringendo ad una lunga astinenza dai rapporti sessuali ed all’operazione chirurgica a cui è stato appena sottoposto.

Sembra comunque che sia andato tutto bene: “Vorrei che l’effetto di questa morfina non finisse mai”, ha detto Zorzi dal suo letto d’ospedale, facendo intendere di non aver perso il suo senso dell’umorismo.