Elisabetta Gregoraci, tutti i motivi per cui è finito il matrimonio con Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati una delle coppie più chiacchierate, lei di vent’anni più giovane lui amante delle belle donne. Nonostante avessero tutti contro, si sono sposati e dal loro amore è nato Nathan Falco, che oggi ha undici anni. La coppia è durata un anno in più, ma nonostante se ne siano dette molte, nessuno conosce il vero motivo della loro rottura. Alcuni pensano che Flavio abbia intrattenuto un rapporto sentimentale con una collaboratrice, si dice vi siano persino dei messaggi hot tra i due. Secondo altri invece è stata la Gregoraci ad aver avuto un flirt con un coetaneo mentre stava con Flavio.

Ad ogni modo, non vi è stata né conferma né smentita, di certo c’è solo che i due hanno deciso di separarsi consensualmente per il benessere il piccolo. Continuano infatti a vedersi e sentirsi in maniera serena per non far mancare il calore della famiglia al figlio.

Le confessioni di Elisabetta

Con l’ingresso nella casa più spiata d’Italia, Elisabetta si è lasciata un po’ andare con i coinquilini raccontando qualcosa della sua storia e del suo passato. A tutti quelli che conoscevano Flavio come un donnaiolo ha dato una serena smentita. Elisabetta infatti confessa che a logorare il suo rapporto con l’imprenditore non è stata la larghezza di vedute di lui ma il fatto che fosse troppo incentrato sul suo lavoro per prendersi cura di lei.

L’uomo avrebbe infatti messo come priorità l’imprenditoria, prima ancora della sua famiglia.

L’episodio che più di ogni altro ha segnato la fine della loro storia è stata la morte della madre di Elisabetta. In un momento così difficile, Flavio invece di essere presente al funerale, ha lasciato Elisabetta da sola, trascurandola, soprattutto in quel frangente in cui aveva maggiormente bisogno di una figura vicina che la sostenesse.

Ecco perché col passare del tempo, stare insieme è diventato insostenibile e per forza di cose tra i due è finito il matrimonio. Entrambi ad oggi sembrano ancora essere single, e i numerosi ritorni di fiamma che gli sono stati imputati non sono mai stati confermati.