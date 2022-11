Selvaggia Lucarelli furiosa per Ballando con le Stelle, parla di abbandono del programma: cosa sta succedendo

Enrico Montesano non è più un concorrente di Ballando con le Stelle, ma la polemica sulla maglietta della Decima Mas non finisce qui.

L’attore aveva già spiegato di voler procedere per vie legali, ed orata affidato ad Ansa la sua versione dei fatti.

Al contempo anche Selvaggia Lucarelli è sul piede di guerra e non ha alcuna intenzione di rinnegare le sue parole.

Enrico Montesano espulso da Ballando con le Stelle

Enrico Montesano non si ritiene un nostalgico del fascismo e, nello spiegare la sua innocenza, mette in mezzo storia e preistoria: “Avrei voluto spiegare le mie ragioni, ma dalla Rai non mi ha chiamato nessuno.

Ho ricevuto soltanto dalla Ballandi la comunicazione del mio esonero con effetto immediato. E’ stato montato un polverone in maniera affrettata, con una forzatura interpretativa ingiusta e ingiustificata”, sottolinea l’attore. L’accusa è infamante, mi offende profondamente: avevo un nonno tipografo all’Unità, sono stato eletto nelle file della sinistra, per vent’anni mi sono dedicato alle battaglie per il popolo e per la giustizia. Oggi la distinzione tra destra e sinistra è obsoleta: il mondo si divide tra coloro che stanno sotto, la popolazione mondiale, che è succube, e chi sta sopra, cioè quelli che governano.

Io faccio parte di chi sta sotto”.

Nessuno sconto anche a mamma Rai, accusata di essere stata zitta fin quando non ha potuto evitare: “Nessuno ha rilevato elementi disdicevoli in un indumento che ho indossato per sudare in sala prove, dove stavo lavorando per memorizzare i passi. Anche i delegati Rai, in buona fede, non ci hanno trovato nulla di male. Come è venuto fuori l’episodio? Bella domanda. Evidentemente qualcuno che non gradiva la mia presenza ha preso la palla al balzo. Quella maglietta è un gadget che si vende da anni nei negozi e online, il simbolo è stato fotografato accanto a presidenti della Repubblica come Ciampi e Napolitano che certo non possono essere tacciati di fascismo, sui siti della marina militare e della presidenza della Repubblica ci sono le medaglie d’oro conquistate dalla Decima Mas”.

Montesano ha risposto anche in merito al segno del braccio alzato che sarebbe stato fatto in sala prove: “Era un movimento coreografico, e siccome scherzo sempre, ho detto alla mia partner, Alessandra Tripoli: meglio il pugno chiuso”.

Selvaggia Lucarelli di sconti a Montesano invece non ne vuole fare, né ha accettato alcune delle sue giustificazioni. A La Vita in Diretta con Alberto Matano ha messo in chiaro le cose: se lui verrà riammesso, lei se ne andrà: ”Sta a vedere che uscirò io rientra lui. Ho questa sensazione. Ho questa sensazione, sento che la mia sedia scricchiola. […] Le mie critiche ai concorrenti? Io do dei giudizi onesti! Se loro continuano sull’onda della mielosità estrema e spinta io mi adeguerò. I primi tre, Ivan, Canino e Carolyn dicono sempre le stesse cose. Per loro sono tutti belli, bravi, stupendi. Poi arrivo io e mi ingessano nel ruolo di str**za. Se io ho dato degli zero è perché secondo me i concorrenti in questione li meritavano, anche se sono personaggi come Mughini o la Zanicchi”.