Soleil Sorge e Luca Onestini: il vero motivo per cui si sono lasciati, tutto su cosa accadde mentre lui era al GF Vip

Quando sono entrati negli studi televisivi di Uomini e Donne, Soleil Sorge e Luca Onestini erano solo una corteggiatrice e un tronista pieni di fascino ed entusiasmo.

Già dalle prime registrazioni il pubblico si è appassionato alla loro storia creando un vero e proprio gossip che veniva alimentato a ogni colpo di scena. Ricordiamo le difficoltà affrontate con l’entrata di Marco Cartasegna e la gelosia di Luca Onestini, che vedeva Cartasegna come un rivale temutissimo.

La scelta di Soleil: Marco Cartasegna o Luca Onestini?

Durante quelle settimane nello studio di Maria De Filippi si respirava un’atmosfera davvero bollente che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo istante.

E i due alla fine si sono scelti, facendosi travolgere da una grande passione che purtroppo è durata il tempo di un reality. Quando, infatti, Luca Onestini è entrato nella casa più spiata d’Italia sicuro del suo amore per lei, ha ricevuto una lettera di addio della modella italo americana.

Soleil Sorge e Luca Onestini: un amore travagliato

Come da Uomini e Donne, anche nella casa del Grande Fratello i due hanno fatto parlare di sé e della loro relazione, l’ex Mister Italia non ha nascosto la delusione e il dolore per l’addio di Soleil soprattutto dopo aver ascoltato alcuni rumors secondo cui la rottura è dovuta a un tradimento di lei.

Nel corso di alcune interviste Soleil ha confessato di non aver mai avuto due piedi in una scarpa e che il sentimento verso Marco Cartasegna sia maturato solo quando ha deciso di lasciare definitivamente Luca.

La bionda italo americana ha ammesso di essere stata molto infastidita dalle accuse di tradimento, perché non ha mai pensato a un altro mentre stavano insieme.

La lettera di Soleil Sorge a Luca Onestini

Sono parole piene di significato quelle scritte da Soleil nella sua lettera per Luca e letta da Ilary Blasi nel corso della trasmissione, parole che fanno riflettere ma che non cambiano l’idea di Luca Onestini che chiuso nella casa del Grande Fratello ha provato grande solitudine e frustrazione per la situazione.