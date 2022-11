“Maurizio Costanzo è morto”: la reazione di Fedez subito dopo aver letto questa frase

Nel corso di una delle tante dirette di Federico Lucia, alcuni dei suoi follower hanno commentato di punto in bianco che il suo idolo, Maurizio Costanzo, era morto. Federico è rimasto spiazzato e non ha potuto reagire in tempo. Completamente sconcertato dalla falsa notizia, il 33enne si è ritrovato a formulare domande confuse, che hanno suscitato le risate dei suoi follower. “Come ‘Maurizio Costanzo è morto’”, hanno detto. “Non so di cosa stai parlando. Ma è morto Maurizio Costanzo? No… ma ragazzi”. Dopo un po’, tirando un sospiro di sollievo, ha capito che non era vero: “Ah no, è vivo. Oh mio Dio”.

Dopo aver scoperto la verità, ha tirato un enorme sospiro di sollievo.

Fedez alla “notizia” della morte di Maurizio Costanzo: “Oh mio Dio”

Quando Fedez ha rilasciato una delle sue rare interviste televisive in passato, nel talk show notturno “L’intervista”, segnalando la sua ammirazione per il giornalista Costanzo, ha colpito i fan per “la dolcezza” della sua ammirazione per il conduttore. La “dolcezza” di Fedez verso Maurizio Costanzo nel suo affetto verso la finta morte ha gelato i fan quando hanno appreso la notizia. La gag è avvenuta nella sontuosissima suite sul lago dove Fedez e la sua consorte, Chiara, alloggiavano sabato e domenica, lontano dai figli Leone e Vittoria.

Volevano godersi un po’ di privacy, Instagram a parte.

Nel corso dell’intervista di Maurizio Costanzo a Fedez, il rapper aveva per la prima volta raccontato nel modo più intimo cosa il successo era diventato nella sua vita: ”Sono diventato ciò che volevo essere e anche ciò che non avrei mai voluto essere, un po’ in mezzo tra quello che ho sempre odiato e quello che avrei voluto essere.

Da piccolo avevo delle convinzioni, degli ideali. Inevitabilmente sono diventato ciò che ho sempre odiato appartenendo a classi subalterne e affrontando anche tematiche sociali.

Venivo da una estrazione fortemente connotata politicamente, però, inevitabilmente, il mio imborghesimento artistico e personale mi ha fatto diventare un po’ una contraddizione vivente”.