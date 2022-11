Raffaello Tonon ha un nuovo amore, ed è un uomo: ecco le immagini che li ritraggono insieme e la sua dedica

Raffaello Tonon sembra aver incontrato finalmente l’amore, e sembra averlo incontrato con un uomo.

L’opinionista ed ex gieffino, conosciuto come platonica e amicale “anima gemella” di Luca onestini, ha pubblicato un’immagine che lo ritrae insieme ad un ragazzo, e con una dedica che toglie qualsiasi dubbio sui rapporti tra i due.

“Sai, sapevo che saresti arrivato. Non avevo previsto che mi avresti capito”. Con queste parole e una foto pubblicata nelle stories, Raffaello Tonon sembra essere pronto a ufficializzare un sentimento molto forte.

Il ragazzo presente nella foto abbraccia Tonon ed è taggato: il suo pseudonimo Instagram, Ricky Sad Punx, non sembra però essere conosciuto.

Lui, a sua volta, ha condiviso la story con un cuore e con il sottofondo di Prenditi cura di me dei Fiks. Di questo ragazzo non si sa molto, se non che ha una forte passione per il punk, sembra piuttosto giovane ed evidentemente ricambia il coinvolgimento di Tonon.

Della vita privata di Raffaello Tonon si sa veramente molto poco. Si sa che ha alcune amicizie a cui tiene moltissimo: una di queste è quella con Luca Onestini, conosciuto dentro la Casa del Grande Fratello e con il quale ha scritto un libro e condotto un programma radiofonico.

Nel suo passato c’è anche un ex fidanzata, Rossana, con la quale è stata molti anni.