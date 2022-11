Ilary Blasi e Francesco Totti, il video del 2021 che mostra la verità: era già crisi, la dura reazione di lui davanti alla moglie

E insomma, tra Ilary Blasi e Francesco Totti le cose non andavano bene da molto tempo prima della separazione vera e propria, si sa. Ad ogni modo, trovarsi davanti le prove che non tutto quel che sembrava oro luccicasse davvero, fa sempre un certo effetto.

In queste ore sta girando un video che mostra come la sintonia tra i due fosse ormai un ricordo lontano da tempo. In particolare, si tratta di un episodio legato all’ultimo San Valentino nel 2021 (ai tempi, ormai si sa, la coppia era già in crisi, almeno secondo quanto detto da Totti).

San Valentino cinico in casa Totti: c’era già grande crisi

A San Valentino sono tutti più buoni, come a Natale? A quanto pare no. Certo, alcune convenzioni e romanticherie possono passare in secondo piano in una coppia che sta insieme da molto tempo e, pur amandosi, ma ciò che vediamo accadere tra Totti e Ilary lascia certamente perplessi. Lei, per San Valentino, avrebbe regalato a lui un mazzo di fiori finto ed alcuni baci Perugina: già questo lascia riflettere.

Insomma, da una persona che ha più di 100 paia di scarpe e vive in una sorta di castello moderno, ci si può aspettare qualcosa di più eclatante.

A far capire che il regalo non è apprezzato ci pensa Totti, che senza colpo ferire manda la (a suo tempo) moglie a quel paese. Che sia finzione o meno, non si sa: sicuramente, siamo molto lontani dal poter parlare di un amore passionale e ancora desideroso di essere celebrato.