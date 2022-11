Un nuovo uomo al fianco di Ilary Blasi e altri sconcertanti aggiornamenti sulla Totteide

Ilary Blasi si fa vedere in compagnia di un nuovo uomo, ma non parla di lui e le amiche hanno le bocche cucite: cosa sta succedendo tra lei e Francesco Totti.

Non ci sono certezze, non ci sono conferme, ma ci sono le paparazzate (che, nel mondo del gossip, valgono quanto delle impronte digitali sulla scena del delitto).

Ilary Blasi non ha paura di mostrarsi in compagnia: ora, al suo fianco, c’è un altro uomo, che peraltro è lontano anni luce da Francesco Totti.

Ilary Blasi, nessuna dichiarazione ma foto molto esplicative

Ilary Blasi parla poco ma agisce molto: soprattutto, sta attenta a non farsi sfilare il terreno da sotto i piedi, parla del suo matrimonio e del conseguente divorzio solo in tribunale, non rilascia interviste inopportune e non si lancia in dichiarazioni di cui poi pentirsi.

Persino il salotto dell’amica di sempre Silvia Toffanin viene evitato, proprio per cercare una coerenza in quel “i figli prima di tutto” di cui entrambi i coniugi parlano in continuazione (soprattutto lui). Ora, senza niente dire e niente fare, si fa fotografare in dolce compagnia: Diva e Donna ha pubblicato delle foto che la mostrano in compagnia di un cavaliere che pare si chiami Edoardo.

Francesca Neri e Claudio Amendola si separano: cosa sta accadendo

Non ci sono baci o effusioni che confermino che la natura del loro rapporto sia sentimentale. I due, va detto, non sarebbero stati fotografati da soli: sono andati al ristorante e sono stati raggiunti da alcune amiche di lei.

Difficile credere di poter puntare su suddette amiche per avere qualche informazione in più: a differenza degli amici di Totti, le amicizie della conduttrice sono molto più riservate e protettive nei confronti della vita privata di lei.

Ilary Blasi non molla il centro sportivo (e si riprende le borse)

Non di soli cuori palpitanti si fa una Totteide: non mancano in questa romanzata separazione intrighi, colpi bassi e retroscena. Ad esempio, pare che lei non abbia voglia di abbandonare alcune realtà che prima la coppia viveva insieme: tra queste il circolo sportivo fondato da lui, che lei ancora frequenta e che potrebbe essere proprio quello che ha ospitato le partite di padel che hanno permesso a Noemi Bocchi di avvicinarsi a Totti.

Arrivano interessanti novità anche sul fronte “mani in alto, è una rapina di Rolex”: pare che le borse firmate della conduttrice, che Totti aveva dichiarato di averle nascosto per ripicca dopo la scomparsa degli orologi di lusso, fossero nascoste nella Spa della loro casa all’Eur. Come è stato possibile scoprirlo? Facile: secondo alcune fonti le avrebbe trovate proprio Ilary.

Non sarebbe dunque vero che l’ex marito gliele ha restituite: è stata lei ad essersele riprese.