Francesca Neri e Claudio Amendola si separano: i retroscena sulla smentita di lui e sugli accordi di spearazione

Francesca Neri e Claudio Amendola si separano. Hanno avuto vita breve e invecchiamento precoce le affermazioni dell’attore, risalenti al luglio scorso, in cui lui negava con forza qualsiasi separazione, cambio di abitazione o scossa nella coppia.

A luglio, per la prima volta, si era parlato di separazione: si diceva che lui avesse lasciato il tetto coniugale che fino a quel momento aveva diviso con la moglie Francesca ed il figlio Rocco, 23 anni, e se n’era andato. Lui aveva poi reagito con sdegno: “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere”.

Era stata una dichiarazione così forte e sentita che nessuno aveva pensato, come invece era accaduto ai tempi delle prime timide smentite tottiane, che fosse una messinscena.

Ora possiamo supporre che la storia fosse già arrivata al capolinea e che il vero scopo di quella affermazione fosse tenere la stampa lontana dalla famiglia, dal figlio (nel loro caso per davvero) e nella tutela di una situazione già molto delicata a livello personale per Francesca Neri, a causa della malattia di cui soffre.

Francesca Neri e Claudio Amendola si separano, i termini dell’accordo

Oggi sappiamo che quella tra Francesca Neri e Claudio Amendola non è una separazione di cui parleremo a lungo: i due infatti, nel giro di poco tempo, si sono accordati con armonia e tranquillità e sono arrivati in tribunale con le idee molto chiare.

I due, accompagnati da avvocati diversi (lui è seguito da Antonio Conte, lei da Paola Friggione) hanno però lo scopo comune di andare d’accordo e proteggere il figlio Rocco.

I documenti, dice il Messaggero, sono belli che depositati e tutto è già stato deciso: manca solo l’imprimatur del giudice.

Decise anche le cifre del mantenimento che Amendola dovrà versare per il figlio Rocco.

Finisce così un matrimonio durato 12 anni ed un amore che ha radici ben più lontane del tempo e trova contesto sul set del film Mani Forti: “Dovevamo girare una scena di una cena in cui avremmo dovuto bere del vino rosso, e io le ho chiesto se le piacesse e mi sono presentato con una bella bottiglia che abbiamo bevuto e… galeotta fu la bottiglia. Mi sono innamorato follemente e ho fatto in modo che anche lei si innamorasse di me”.