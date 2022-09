Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi si separano, è ufficiale: le loro parole sulla rottura, è la fine davvero

Questo 2022 non ha proprio intenzione di risparmiare nessuno, su nessun fronte. Accadono solo cose che pensavamo di non vedere, come la morte della regina Elisabetta o la rottura ufficiale, con recriminazioni pubbliche, di Ilary Blasi e Francesco Totti. Adesso, scopriamo che è un’altra la coppia apparentemente inossidabile arrivata al capolinea.

Non solo Mauro Icardi e Wanda Nara (sui quali si sollevano enormi dubbi, però). Non solo Ilary Blasi e Francesco Totti, che invece dubbi non ne danno e, inaspettatamente, si stanno anche facendo una discreta guerra. Per non parlare di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, e poi sempre Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini.

Sembra che non sia l’anno dell’amore per chi sta insieme da tanto tempo, e sembra che il 2022 voglia dare una sola risposta a chi lo attraversa: niente è per sempre: il metabolismo veloce, Totti e Ilary e neppure, inaudito, la Regina Elisabetta.

Adesso, altri due vip ci hanno purtroppo confermato la medesima tesi.

Alessia Marcuzzi, le parole sul marito dopo la rottura

Alessia Marcuzzi ed il marito Paolo Calabresi stavano insieme da moltissimo tempo e, insieme a Francesco Facchinetti e Wilma Facchinetti, rappresentavano l’ideale della famiglia allargata per eccellenza, con tanto di moglie di uno che salva la vita alla moglie dell’altro.

Ora, invece, tutto si sgretola, e a dircelo è un comunicato Ansa (almeno questo è arrivato congiunto, quindi possiamo pensare che nessuno abbia toccato i Rolex dell’altro): “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci.

La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”.

Paolo Calabresi ed Alessia Marcuzzi non avevano avuto figli, ma hanno cresciuto insieme quelli avuti da lei da due precedenti relazioni.