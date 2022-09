Wanda Nara e Mauro Icardi si separano: bomba nel gossip, la frase di lei che spiega la difficile situazione

Che momento difficile, per la vita sentimentale dei calciatori. Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti, ora pare tocchi ad un’altra coppia che sta insieme da molto e condivide un consistente numero di figli, gossip, copertine di giornali e avvisagli di divorzio.

I divorziati del 2022: dopo Totti e Blasi scoppia una nuova coppia

Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi ci possiamo aspettare di tutto, certo, ma ci sono gossip che davvero credevamo di non dover leggere mai. Ancora adesso siamo qui a chiederci, diciamoci la verità: ma davvero Ilary Blasi si è messa a dissotterrare Rolex? Ma sul serio Francesco Totti le ha nascosto le borse?

A lei, che è quella della maglietta “6 unica”? Che sia stata un’estate piena di colpi di scena d’altronde l’avevamo capito, e ci ha anche insegnato che a dire “al lupo al lupo”, alla fine, il lupo ci morde la schiena. Lo ha fatto nel caso Totti-Blasi, che erano stati dati come “separati” così tante volte che anche in quest’ultimo caso non ci avevamo creduto.

E, per pensare a cose belle, chi mai credeva all’inizio che Aurora Ramazzotti fosse davvero incinta? Alla fine, aveva almeno un pancino sospetto all’anno, perché credere che proprio stavolta fosse vero!

Wanda Nara, la frase scritta sui social e il mistero delle foto di lui

Allo stesso modo non si poteva credere che ad un certo punto Wanda Nara e Mauro Icardi potessero separarsi.

Eppure è lei a scriverlo oggi, su Instagram, anche se la situazione pare un poco nebulosa: forse Mauro Icardi non lo sa, che si sta separando da sua moglie? La domanda sorge lecita perché l’immagine del profilo di più è ancora una foto di coppia, mentre nel feed di Icardi compaiono immagini di appena 7 giorni fa in cui i due appaiono sorridenti.

C’è da chiedersi dunque come mai lei abbia scritto nelle stories: “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento.

Però vista la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno uscendo è meglio che si sappia da me. Non ho niente di più da dichiarare e non darò alcun dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma soprattutto per i nostri figli” (ah, se solo “i figli” delle coppie che si separano sapessero quale importante ruolo giocano, a livello mediatico!).