Morta Nicki Aycox, l’attrice protagonista di Supernatural: l’ultimo toccante video sta diventando virale

Nicki Aycox, l’attrice che ha interpretato Meg Masters nella serie televisiva soprannaturale Supernatural per 15 stagioni (dal 2005 al 2020), è morta. In un toccante post su Facebook, la cognata Susan Raab Ceklosky ne ha annunciato la morte ieri: “La mia adorabile, acuta, potente, fantastica cognata, Nicki Aycox Raab, è morta con mio fratello Matt Raab al suo fianco. Era una donna tenace e tutti quelli che la conoscevano la amavano”.

Chi era Nicki Aycox: tutto sull’attrice di Supernatural

Tra concorsi musicali ed esibizioni al pianoforte, Aycox è nata a Hennessey, in Oklahoma. Ha studiato all’Università dell’Oklahoma, ma non si è laureata. Alla fine degli anni ’90, i suoi primi piccoli ruoli sono stati LA Heat, Weird Science e Boy Meets World.

Ha interpretato la protagonista Lily Gallagher in sette episodi del programma televisivo Providence, e questo è stato il suo primo ruolo veramente importante. Nei primi anni 2000 ha partecipato anche a programmi come Ally McBeal, X-Files, Dark Angel, Cold Case, Criminal Minds e Dark Blue. Oltre a questi film, ha recitato in Delitto e castigo in Suburbia di Rob Schmidt e in Jeepers Creepers 2 e La casa maledetta.

L’ultima volta ha recitato in Dead on Campus nel 2014.

Il 26 marzo gli aggiornamenti di Nicky Aycox su Instagram si sono interrotti. In un video molto emotivo, è stata mostrata mentre si alzava in piedi e chiedeva un supplemento di energia per affrontare la sessione di chemio: “Non smetterò mai di lottare”, ha detto. Da quando le è stata diagnosticata la leucemia nel 2020, ha combattuto contro la malattia.