Belèn Rodriguez finge un orgasmo in diretta a Le Iene, Teo Mammucari non gradisce: “Sembri una mucca”

Belèn Rodriguez ha deciso di fingere un orgasmo in diretta per via di un servizio di Veronica Ruggeri sull'autoerotismo: la reazione di Mammucari non ha però soddisfatto la conduttrice.

Martedì sera, 22 novembre, nel programma televisivo Le Iene è andato in onda un servizio di Veronica Ruggeri piuttosto particolare, che riguardava il piacere femminile. Belén Rodriguez non ha perso l’occasione di scherzare con Teo Mammucari su questo tema e ha finto un orgasmo in televisione, che però è stato criticato da Teo Mammucari.

Belen Rodriguez finge un orgasmo in diretta, la reazione di Teo Mammucari

Nove influencer dovevano provare il nuovo sex toy, venduto negli Stati Uniti, che attraverso una doppia stimolazione avrebbe garantito alle donne il massimo del piacere in trenta secondi. Tuttavia, non tutte loro sono rimaste soddisfatte dell’esito del test.

Tornati in studio dopo la messa in onda del servizio, Mammucari ha reagito ai divertenti gemiti di Belen Rodriguez dicendo: “Sei finta, sei finta”. Da Belen Rodriguez ti aspetteresti una cosa del genere… uh! Invece sembravi una mucca che faceva la cacca su un sasso. Una cosa brutta. Non l’hai fatta così”. Belen Rodriguez, divertita, ha risposto: “È una finzione. Nella realtà lo fai in modo diverso!”.

Non è la prima volta che Belen Rodriguez parla di masturbazione e di piacere.

In televisione, durante un’intervista, si era aperta sull’argomento: “Ogni tanto faccio dell’autoerotismo. Anche le donne si masturbano, finalmente si può dire. Perché ultimamente non si può dire più un tubo”. In un’altra occasione aveva dichiarato: “È bellissimo, non devi fingere”.