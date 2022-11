Gianluca Benincasa e il piano: cosa succederà quando Antonella Fiordelisi uscirà dal GF Vip

Se Francesco Chiofalo è l'ex di Antonella Fiordelisi capace di interpretare il passato in maniera esclusiva, Gianluca Benincasa ha il talento di prevedere il futuro, e lo racconta in un'intervista.

Torna senza indugio alcuno Gianluca Benincasa, che ormai sappiamo far parte della squadra degli ex fidanzati di Antonella Fiordelisi che non si rassegnano al fatto che lei si possa rifare una vita (il Capitano indiscusso della squadra è ovviamente Francesco Chiofalo, che rilascia ancora interviste e scrive lettere pubbliche su una ragazza che ha lasciato anni fa).

Nel corso di un’intervista a Novella 2000, Benincasa si è detto convinto dell’ancora vivo e vegeto amore di Antonella Fiordelisi nei suoi confronti, ed ha sostenuto oltre a questa anche molte altre cose legate ad Edoardo Donnamaria.

Gianluca Benincasa: “Si vedeva che era ancora innamorata di me”

Le prime impressioni legate a quel momento in cui si sono rivisti al GF Vip?

Molto chiare e definite, secondo Benincasa: “La verità è che gli occhi non mentono mai. Si vedeva che è ancora innamorata di me e non ha dimenticato tutto quello che ci siamo detti prima che lei entrasse a far parte del cast del Grande Fratello. Il nostro è sempre stato un rapporto di grande complicità e per questo non è stato un problema sospendere la nostra relazione”.

Edoardo Donnamaria, in questo quadro, rappresenterebbe solo un’ancora di salvezza in una casa in cui Antonella ha bisogno di alleati: “Una storia dovuta unicamente al contesto in cui si trovano. Niente di più. Antonella è una ragazza molto fragile e la relazione con Donnamaria la rende più sicura di sé. Dopotutto, nella Casa, lei non ha una spalla, l’unica a sostenerla è proprio Edoardo, per cui sta confondendo l’amore con la sicurezza.

Antonella ha mentito sul fatto di non essere più innamorata di me, ma ha detto la verità sul fatto che adesso sta bene con Edoardo, per il motivo che ho detto prima”.

E dopo? Sarà lui disposto a tentare un nuovo approccio con una ragazza che ha passato gli ultimi mesi ad essere coinvolta in una relazione con qualcun altro? Non è detto: “Il cuore mi dice di riconquistarla, mentre il cervello mi dice di non accettare quello che ha fatto. Adesso sto anche dubitando del nostro amore. Certe cose ti segnano e ci resti malissimo. L’ho sempre sostenuta ma non sono stato ripagato con la stessa moneta”.