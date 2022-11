Suor Cristina, intervengono le suore orsoline e fanno chiarezza sul suo addio alla Chiesa: parole molto forti

Suor Cristina è stata una suora fino a poco tempo fa: ora fa la cameriera e vive in Spagna, ed ha cambiato totalmente vita. Le suore orsoline e sue ex consorelle hanno esternato il loro parere sulla sua scelta.

Suor Cristina Scuccia, con una mossa che ha sconvolto tutti i suoi fan, ha deciso di lasciare il convento ed abbandonare il velo, trasformando completamente la sua vita. In un primo tempo è sembrato che le suore Orsoline che fino a poco tempo fa erano le sue sorelle di vita e di convento non avessero gradito la sua scelta di abbandonare l’ambiente religioso: ora le stesse hanno deciso di intervenire per chiarire cosa pensano della metamorfosi di Suor Cristina.

Subito dopo l’intervista rilasciata da Cristina Scuccia a Verissimo, era emerso che le ex consorelle orsoline della donna non avevano voluto rilasciare commenti, con un tono apparentemente freddo e distaccato, lasciando intendere che ci fossero dei non detti.

“Non c’è proprio niente da dire”, aveva detto, facendo capire di voler chiudere la conversazione in fretta. Molti, da queste poche parole, avevano concluso che la separazione di Suor Cristina (oggi semplicemente Cristina) non fosse stata vissuta in serenità.

Suor Cristina, perché ha scelto di abbandonare il velo

È Il Corriere della Sera oggi a riportare le parole di Madre Carmela Distefano, Madre Generale delle orsoline della Sacra Famiglia: “Mi dispiace che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di Cristina.

Siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino.

La sentiremo sempre una nostra sorella e l’accompagneremo con l’affetto e con la preghiera”.

Suor Cristina è diventata famosa per via della sua partecipazione a The Voice del 2014: quell’anno, accompagnata dalla sapiente assistenza del suo coach J-Ax, aveva vinto l’edizione del programma. In seguito ha spiegato come quell’esperienza abbia pesato sulla sua decisone di lasciare il convento.

A Verissimo ha spiegato: “Non ho mai messo Dio in discussione ma la mia crescita non riusciva più a stare dentro le regole. Poi è morto mio papà, ho deciso di prendere un anno sabbatico, un anno di silenzio, di viaggiare”.