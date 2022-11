Suon Cristina abbandona il velo e cambia vita: cosa fa oggi Cristina Scuccia, star di The Voice ed ex suora

Suor Cristina ha cambiato vita: ha abbandonato il velo ed il convento ed ha deciso di intraprendere un percorso molto diverso da quello di fede, e di raccontarlo.

Nessuno si è però dimenticato di lei e della sua incredibile voce.

Suon Cristina divenne un idolo del mondo dei talent show quando, nel 2014, fece la sua prima esibizione a The Voice. Si trattava di un’esibizione “blind”: i 4 giudici potevano sentire la voce ma avevano la poltrona girata e non vedevano chi si esibiva. Quando il primo di loro, J-Ax, decise di girarsi e guardarla, finì in lacrime esupplicò tutti gli altri giudici di fare lo stesso per non perdersi l’esibizione.

Alla fine Suor Cristina vinse quell’edizione del programma, decidendo però di non lasciare la vita da suora in un convento per seguire un sogno di fama.

Suor Cristina Scuccia cambi vita: cosa le è accaduto e dove vive adesso

Oggi, la scelta di togliere il velo arriva per altre ragioni, più personali e intime, cometa spiegato a Verissimo: ”Credo che con coraggio si debba ascoltare il proprio cuore (…) Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione.

Esiste un giusto o sbagliato?Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine ma la mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me”. Ovviamente abbandonare il convento significava anche andare incontro all’ignoto, sotto certi punti di vista: ”Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa.

Oggi invece vivo in Spagna e faccio la cameriera”.

Suor Cristina, oggi, a Verissimo

Suor Cristina, oggi Cristina Scuccia, ha spiegato come anche la partecipazione a The Voice abbia contribuito a portarla a fare molte riflessioni sulla sua vita:”Tutta l’esposizione al successo mi ha messo di fronte ad una responsabilità enorme, rappresentavo qualcosa di importante per tutti.

Questo mi ha fatto fare i conti con me stessa”.