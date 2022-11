Uomini e Donne, Federica Aversano rompe il silenzio e svela il vero motivo per cui ha lasciato il programma

Nonostante Federica Aversano sia stata espulsa da “Uomini e Donne” in poco più di due mesi, Stefano e Federico sono rimasti sbalorditi quando la tronista ha lasciato lo studio. Nessuno se lo aspettava, nonostante il suo trono fosse diventato, già da qualche puntata, poco coinvolgente. “Non è più piacevole venire qui, e fuori ho una situazione complicata”, spiega Federica la sua sofferta decisione. “Ma c’è qualcuno fuori?” Aveva chiesto subito Gianni Sperti, ma la tronista aveva negato la presenza di un fidanzato.

Ora Federica Aversano è tornata sui social per raccontare come sono stati questi mesi all’interno del programma: “Uno deve capire i propri limiti, si deve fermare quando capisce che non riesce.

Un po’ per le situazioni che vivo fuori, un po’ forse perché i ragazzi non mi hanno preso così tanto e io non mi sono fatta prendere”. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un’intervista a WittyTv.it.

Federica Aversano lascia Uomini e Donne, la reazione dei corteggiatori

Federica Aversano dice tutto: la sua situazione sentimentale attuale

Non ci sarebbe, ribadisce, qualcuno di nuovo nella sua vita: “Ho letto una marea di stron*ate, perché ne ho lette veramente tante…ma se tenevo a un altro…Tappezzo l’Italia, appendo cartelloni con ‘sto poraccio!”.

Invece, pare che lei sia comunque stata contenta di aver agito come ha fatto: “Stare lì per me deve avere un senso. Sicuramente me ne vado da qua dicendo “Io ci ho provato, in ogni caso”. Penso che l’onestà sia sempre la miglior cosa, è la forma di rispetto più grande per me e così ho fatto. Certo, non smetterò di credere nell’amore. A volte capita quando meno te l’aspetti, quindi se dovesse arrivare, ben venga. Ma adesso voglio pensare a me. Non ho trovato la persona capace di farmi battere il cuore, ma non ho rimpianti, zero”.