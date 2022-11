Francesca Pascale e Paola Turci, accade a pochi mesi dal loro matrimonio: la notizia che sconvolge i fan della coppia

Stanno insieme da anni, ma è da pochissimo tempo che hanno ufficializzato la loro unione: sono Paola Turci e Francesca Pascale, spose da pochi mesi e innamorate da tempo ben più lungo (a quanto pare).

Le due, che vivono felicemente insieme da tempo, ora vogliono allargare la famiglia: è in arrivo qualcuno che allargherà la famiglia.

Francesca Pascale e Paola Turci sono molto felici insieme, come loro stesse hanno fatto presente in più occasioni. Della loro liaison si parlava da più di un anno e pare che le due avessero cominciato a frequentarsi da poco dopo la fine della storia di Pascale con Silvio Berlusconi.

Del loro legame non si sapeva molto per volere delle due donne: non hanno mai rilasciato interviste sul loro rapporto, del quale vi era solo testimonianza tramite una serie di foto che le ritraevano insieme e complici, spesso in compagnia di alcuni dei loro cani (nella tenuta in cui vivono ora ce ne sono 18 e la coppia li accudisce tutti con immenso amore).

Francesca Pascale e Paola Turci si sono unite civilmente: tutto sulla cerimonia

La grande novità consisterebbe, però, in un figlio. A parlarne è il settimanale Oggi, che spiega come le due stiano cercando di adottare o prendere in affido un bambino.

Il percorso dell’adozione gay in Italia non è semplice: come già fatto presente pochi mesi fa da Tiziano Ferro, lui e suo marito avevano preferito trasferirsi a Los Angeles proprio per poter avere dei figli tramite madre surrogata. C’è da supporre che Paola Turci e Francesca Pascale gestiranno il loro percorso di maternità in un quadro di privacy totale, come hanno fatto finora con il loro rapporto.