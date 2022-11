Suor Cristina racconta la sua prima volta, Cristina Scuccia parla della sua nuova vita e degli uomini: intervista bomba

Nel corso dell’intervista a Verissimo nel corso della quale Cristina Scuccia ha raccontato della sua vita attuale, la ex suora ha avuto modo di parlare a lungo di quanto siano cambiate le sue giornate. A cambiare non è stata solo la sua vita, ma anche il suo aspetto: sotto la tonaca, il velo e gli occhiali c’era una ragazza molto avvenente.

Suor Cristina, il suo rapporto con gli uomini:”Credo al colpo di fulmine”

Gli uomini esistono ed ora, potenzialmente, potrebbero far parte della vita di Cristina Scuccia. Lei, dal canto suo, ha raccontato: ”Io credo all’amore, alla vita e al colpo di fulmine.

Bisogna curarsi, amarsi per poi riuscire ad amare gli altri. Quindi sono aperta alla vita e all’amore certamente. Anche perché ai sentimenti non si può certo mettere un freno. Insomma, ho cambiato l’abito, ma sono sempre focosa, giocosa e il canto è ancora nei miei programmi. Sto cercando di portare i tacchi e sono un po’ scomposta”.

Suor Cristina abbandona il velo e cambia vita: cosa fa oggi e dove vive

Nel corso dell’intervista è anche arrivato il racconto su quello che sarebbe stato il suo primo vero amore, e non stiamo parlando di Gesù: ”Il primo bacio è stato normale, eravamo imbarazzati, era una cosa nuova.

Avrò avuto 12 o 13 anni. Non ero innamorata di lui ma lui era pazzo di me, mi faceva tantissimi regali. Alla fine però sono stata onesta e gli ho detto: ‘Guarda, questa storia non può continuare.

Non me la sento di prenderti in giro‘. Altre volte mi è capitato di perdere un po’ la testa per qualcuno, mi sono presa qualche cotta ma niente di più”.

Suor Cristina, finora, non è però mai andata in prima base: ”Non ho mai fatto l’amore. I mei genitori mi hanno trasmesso l’insegnamento per cui avrei potuto farlo solo dopo il matrimonio. Solo se avessi trovato l’uomo della mia vita mi sarei donata.

Ma poi ho deciso di donarmi al Signore, è stato davvero un colpo di fulmine”.