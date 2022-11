Uomini e Donne, Ida Platano lascia il programma con Alessandro, la reazione senza precedenti di Riccardo Guarnieri

Alessandro Vicinanza pare essere l'uomo giusto per Ida Platano: i due sono molto affiatati e per loro rimanere negli studi di Uomini e Donne non ha più senso.

Nei giorni passati sono avvenute le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che va in onda, dal lunedì al venerdì, su canale 5 a partire dalle 14:45. Il programma si divide tra trono classico e trono over e come per tutte le puntate, le anticipazioni ci suggeriscono che non mancheranno i colpi di scena. Cosa succederà nella puntata del 24 novembre? I riflettori saranno puntati su dame e cavalieri, oppure sui tronisti? Scopriamo insieme tutto quello che accadrà.

Federica Aversano lascia il programma: le vere motivazioni

La tronista Alessandra Aversano, nel corso della puntata deciderà di lasciare la trasmissione, ma sembra che non farà una scelta definitiva.

Alessandra, prima di abbandonare il programma, dirà di aver preso questa decisione solo dopo aver riflettuto attentamente. In questi mesi, infatti, non è riuscita a provare alcun interesse per nessuno dei corteggiatori presenti in studio.

Insomma, ormai si è capito che due delle protagoniste del programma lo lasceranno definitivamente. Nonostante le uscite di scena, però, ci sarà un gradito ritorno quello di Biagio Di Maro. Per chi non lo ricordasse, si tratta del cavaliere di origini napoletane del trono over che ha deciso di rimettersi in gioco e vedere se riesce a ritrovare l’amore.

Ida Platano lascia il programma in compagnia di Alessandro

Nella prossima puntata di riflettori saranno puntati su Ida Platano.

La donna, infatti, deciderà di chiudere la sua esperienza all’interno del programma e andare via insieme ad Alessandro. I due, infatti hanno deciso di vivere la loro relazione lontano dai riflettori. Il cavaliere Alessandro è finalmente riuscito a conquistare il cuore della signora dopo non poche peripezie, insomma la sua tenacia verrà premiata. Ida, inoltre, deciderà di chiedere definitivamente anche la sua storia con Riccardo Guarnieri con il quale ultimamente si erano creati numerosi litigi e tante incomprensioni.